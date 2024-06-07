我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

南加聖塔菲泉市平均房價逾76萬 年漲10.5%

記者啟鉻／洛杉磯報導
聖塔菲泉市近來開發城市聯排屋，滿足住房需求。（取材自房源網）
聖塔菲泉市近來開發城市聯排屋，滿足住房需求。（取材自房源網）

南加聖塔菲泉市（Santa Fe Springs）是居民人口不到2萬人的城市，建市歷史逾半個世紀。由於該市地理位置，交通四通八達，出行便利，平均房價超過76萬元，一年間上漲超過10%，這在南加城市中並不多見。近來，市區開發多棟城市聯排屋建案，滿足居民日益增長住房需求。

Zillow房市資訊平台指出，聖塔菲泉市平均房價76萬4632元，較上一年增加10.5%。2016年至今，當地房市總體保持上升勢頭；價格從每套近39萬元，上升至如今的超過76萬元。由於該市各地點差別較大，房價也呈現多樣性。有些較偏僻地點房價30萬元左右，而學區房價格有的近百萬元。

另一房市資訊平台Redfin顯示，聖塔菲泉市的房市住宅上市27天左右就可售出。4月間有5棟住宅成交，而去年同期是七套。不過該平台認為，該市住宅中間價較上一年下降近4%。這與Zillow的統計有些差異。

Redfin平台指出，2024年2月至4月，該市希望購買新屋的人中，21%的人打算搬到其他城市，例如聖地牙哥、拉斯維加斯或鳳凰城，但有79%的人，希望繼續留在當地。從全美買家看，有5%的人希望到聖塔菲泉市購屋定居。

為滿足日益增長的住房需求，該市近來積極開發城市聯排屋。比如在市區弗勞瑞斯路（Florence Ave)及Maple Ln開發的多棟聯排住宅。有多款戶型，每單位二層或三層，包括三居室、四衛浴，二車位車庫，面積1788平方呎，每套價格81萬元起。

較比聯排屋，位於市區Juniper Ter街的新建獨立屋價格更高，達百餘萬元。該獨立屋擁有四居室、三衛浴，兩車位車庫，面積2600多平方呎。提供室內設施包括熱水器、洗碗機、雙層烤箱、垃圾處理器、燃氣爐、微波爐、抽油煙機以及洗衣烘乾設施。

根據Realtor房地產經紀網站對聖塔菲泉市4月房市評價，「處於賣方市場，意謂在當地尋求購房的人數，比出售房屋數量多」。售房者在房屋交易時，往往會以賣方要價交易，其中八成交易中，成交價高於要價。聖塔菲泉市房市與鄰近城市比較，平均房價高於諾瓦克（Norwalk），低於惠提爾（Whittier）。

房價 南加 聖地牙哥

上一則

南加內陸Temescal Valley引進大型倉儲 居民憂影響環境

下一則

攜手北美參茸行 貝佳天然藥業父親節大優惠

延伸閱讀

六四事件35周年北京戒備 民兵著「迷彩軍服」上街維穩

六四事件35周年北京戒備 民兵著「迷彩軍服」上街維穩
聖地牙哥房市漲勢強勁 獨立屋均價116萬元

聖地牙哥房市漲勢強勁 獨立屋均價116萬元
4月房價創史上新高 估夏季還會漲

4月房價創史上新高 估夏季還會漲
高鐵蘋果谷站房價1年漲近5% 亞裔居民占比不大

高鐵蘋果谷站房價1年漲近5% 亞裔居民占比不大
需求回升 加州獨立屋中位價破90萬創新高

需求回升 加州獨立屋中位價破90萬創新高
加州4月房價再創新高 獨立屋中位數升至90.4萬元

加州4月房價再創新高 獨立屋中位數升至90.4萬元

熱門新聞

政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

2024-06-05 21:05
南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels）

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

2024-05-30 14:43
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

2024-06-05 02:20
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07

超人氣

更多 >
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初