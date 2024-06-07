南加聖塔菲泉市平均房價逾76萬 年漲10.5%

聖塔菲泉市近來開發城市聯排屋，滿足住房需求。（取材自房源網）

南加 聖塔菲泉市（Santa Fe Springs）是居民人口不到2萬人的城市，建市歷史逾半個世紀。由於該市地理位置，交通四通八達，出行便利，平均房價 超過76萬元，一年間上漲超過10%，這在南加城市中並不多見。近來，市區開發多棟城市聯排屋建案，滿足居民日益增長住房需求。

Zillow房市資訊平台指出，聖塔菲泉市平均房價76萬4632元，較上一年增加10.5%。2016年至今，當地房市總體保持上升勢頭；價格從每套近39萬元，上升至如今的超過76萬元。由於該市各地點差別較大，房價也呈現多樣性。有些較偏僻地點房價30萬元左右，而學區房價格有的近百萬元。

另一房市資訊平台Redfin顯示，聖塔菲泉市的房市住宅上市27天左右就可售出。4月間有5棟住宅成交，而去年同期是七套。不過該平台認為，該市住宅中間價較上一年下降近4%。這與Zillow的統計有些差異。

Redfin平台指出，2024年2月至4月，該市希望購買新屋的人中，21%的人打算搬到其他城市，例如聖地牙哥 、拉斯維加斯或鳳凰城，但有79%的人，希望繼續留在當地。從全美買家看，有5%的人希望到聖塔菲泉市購屋定居。

為滿足日益增長的住房需求，該市近來積極開發城市聯排屋。比如在市區弗勞瑞斯路（Florence Ave)及Maple Ln開發的多棟聯排住宅。有多款戶型，每單位二層或三層，包括三居室、四衛浴，二車位車庫，面積1788平方呎，每套價格81萬元起。

較比聯排屋，位於市區Juniper Ter街的新建獨立屋價格更高，達百餘萬元。該獨立屋擁有四居室、三衛浴，兩車位車庫，面積2600多平方呎。提供室內設施包括熱水器、洗碗機、雙層烤箱、垃圾處理器、燃氣爐、微波爐、抽油煙機以及洗衣烘乾設施。

根據Realtor房地產經紀網站對聖塔菲泉市4月房市評價，「處於賣方市場，意謂在當地尋求購房的人數，比出售房屋數量多」。售房者在房屋交易時，往往會以賣方要價交易，其中八成交易中，成交價高於要價。聖塔菲泉市房市與鄰近城市比較，平均房價高於諾瓦克（Norwalk），低於惠提爾（Whittier）。