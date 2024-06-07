我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

南加內陸帝國房市活躍 河濱縣大型集合公寓 逾億元售出

記者啟鉻／綜合報導
位於河濱縣茉莉塔市的Bell Murrieta Springs集合公寓大樓。（取材自公寓官網）
位於河濱縣茉莉塔市的Bell Murrieta Springs集合公寓大樓。（取材自公寓官網）

南加內陸帝國（Inland Empire）近期地產市場活躍，聖伯納汀諾縣安大略市推出疊層康斗新式建案；河濱縣茉莉塔市一處大型集合公寓完成出售，交易額超過1億元；聖伯納汀諾縣立公園獲聯邦撥款100萬元，補助用於公園設施更新。

安大略市（Ontario)正在建設一種壘層康斗建案（stacked condominiums）。開發商Taylor Morrison表示，全案完成後，在新建社區Radius at Piemonte內將擁有110個單位疊層康斗。社區位於Ontario Center和Via Piemonte交界處，施工的同時也開始銷售。價格自46萬至59萬1000元，每單位面積650至1559平方呎，一居室至三居室，一至兩間衛浴，帶有一車位或兩車位車庫。

聖伯納汀諾縣安大略市新推出的疊層康斗建案。（取材自建商官網）
聖伯納汀諾縣安大略市新推出的疊層康斗建案。（取材自建商官網）

開發商表示，這類壘層康斗提供五款樓層規畫，每個樓層都有一個私人陽台或開放式生活空間。社區配套設施包括游泳池、水療中心、戶外燒烤區、庭院區域以及戶外用餐區。

開發商稱，與典型的公寓式住宅不同，這裡的每位屋主會擁有一個直接通向建築物的私人車庫，每棟建築物有11個單位，每層樓有五個單位。有關房屋結構詳情可登錄taylormorrison.com/ca/southern-california。

據介紹，壘層康斗是指多層式住宅建築，其中各個單位直接堆壘在一起，每個單位通常分布在建築物的不同樓層，其目的是在有限土地面積上，提供更多居住空間，同時保持建築物中各單位的完整性。每個單位都有自己獨立入口和私人空間，通常還配有相應的設施和服務，例如電梯、車位、休閒設施等。

位於河濱縣茉莉塔市（Murrieta）的一棟集合公寓大樓Silverado近日完成交易，以超過1億元的價格出售給Bell Partners公寓投資管理公司。據稱，Bell Partners公司在南加州擁有和管理11個公寓社區，擁有至少3100個單位公寓。這棟擁有492個單位的大型集合公寓將更名為Bell Murrieta Springs。

該集合公寓建於2007年，位於15號與215號公路交界處附近。公寓包括一居室、兩居室及三居室，平均每單位面積948平方呎。每單位一居室租金每月1988元起，二居室2248至2307元，三居室2529元。社區配套設施包括健行步道、兩個公共泳池和一個俱樂部會所。

還有，內陸聖伯納汀諾縣Glen Helen Regional Park近日獲聯邦撥款100萬元，這筆撥款將用於公園更新設備安全性、提高結構完整性，以及在娛樂場增加一個帶有遮陽功能的野餐區。

聯邦眾議員Peter Aguilar展示聯邦撥款聖伯納汀諾縣的示意支票。（取材自...
聯邦眾議員Peter Aguilar展示聯邦撥款聖伯納汀諾縣的示意支票。（取材自聖伯納汀諾縣公園部門官網）

南加 加州 租金

上一則

法廊快報／數位產品 禁用呆瓜密碼

下一則

剛關48店 Rubio's快餐聲請重整

延伸閱讀

河濱9歲女童騎越野摩托 意外車禍喪生

河濱9歲女童騎越野摩托 意外車禍喪生
亞馬遜在南加內陸 將開設首家當日配送藥房

亞馬遜在南加內陸 將開設首家當日配送藥房
河濱縣政委會批准警局長、檢察官、縣政委加薪19-58%

河濱縣政委會批准警局長、檢察官、縣政委加薪19-58%
內陸學區提告聖伯納汀諾縣府 反對工業倉庫項目

內陸學區提告聖伯納汀諾縣府 反對工業倉庫項目
南加內陸推「10湖」旅遊 自得其樂

南加內陸推「10湖」旅遊 自得其樂
緩解缺電 內陸河濱縣梅尼菲市蓋大型電池儲能電廠

緩解缺電 內陸河濱縣梅尼菲市蓋大型電池儲能電廠

熱門新聞

政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

2024-06-05 21:05
南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels）

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

2024-05-30 14:43
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

2024-06-05 02:20
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07

超人氣

更多 >
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初