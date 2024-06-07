南加內陸帝國房市活躍 河濱縣大型集合公寓 逾億元售出

位於河濱縣茉莉塔市的Bell Murrieta Springs集合公寓大樓。（取材自公寓官網）

南加 內陸帝國（Inland Empire）近期地產市場活躍，聖伯納汀諾縣安大略市推出疊層康斗新式建案；河濱縣茉莉塔市一處大型集合公寓完成出售，交易額超過1億元；聖伯納汀諾縣立公園獲聯邦撥款100萬元，補助用於公園設施更新。

安大略市（Ontario)正在建設一種壘層康斗建案（stacked condominiums）。開發商Taylor Morrison表示，全案完成後，在新建社區Radius at Piemonte內將擁有110個單位疊層康斗。社區位於Ontario Center和Via Piemonte交界處，施工的同時也開始銷售。價格自46萬至59萬1000元，每單位面積650至1559平方呎，一居室至三居室，一至兩間衛浴，帶有一車位或兩車位車庫。

聖伯納汀諾縣安大略市新推出的疊層康斗建案。（取材自建商官網）

開發商表示，這類壘層康斗提供五款樓層規畫，每個樓層都有一個私人陽台或開放式生活空間。社區配套設施包括游泳池、水療中心、戶外燒烤區、庭院區域以及戶外用餐區。

開發商稱，與典型的公寓式住宅不同，這裡的每位屋主會擁有一個直接通向建築物的私人車庫，每棟建築物有11個單位，每層樓有五個單位。有關房屋結構詳情可登錄taylormorrison.com/ca/southern-california。

據介紹，壘層康斗是指多層式住宅建築，其中各個單位直接堆壘在一起，每個單位通常分布在建築物的不同樓層，其目的是在有限土地面積上，提供更多居住空間，同時保持建築物中各單位的完整性。每個單位都有自己獨立入口和私人空間，通常還配有相應的設施和服務，例如電梯、車位、休閒設施等。

位於河濱縣茉莉塔市（Murrieta）的一棟集合公寓大樓Silverado近日完成交易，以超過1億元的價格出售給Bell Partners公寓投資管理公司。據稱，Bell Partners公司在南加州 擁有和管理11個公寓社區，擁有至少3100個單位公寓。這棟擁有492個單位的大型集合公寓將更名為Bell Murrieta Springs。

該集合公寓建於2007年，位於15號與215號公路交界處附近。公寓包括一居室、兩居室及三居室，平均每單位面積948平方呎。每單位一居室租金 每月1988元起，二居室2248至2307元，三居室2529元。社區配套設施包括健行步道、兩個公共泳池和一個俱樂部會所。