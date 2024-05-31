房貸利率大幅上漲 30年期升至6.990%

本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）

5月27日當周，房貸各期利率 較上周大幅上升，各期利率上漲約0.25個百分點，30年期固定抵押貸款利率升至6.990%。

專家指出，本月迄今為止，最重要的經濟報告對房貸利率都呈有利趨勢，如果6月發布的就業報告和消費者價格指數（CPI）表現相似，房貸利率可能很快會再度好轉。即將於6月7日（周五）發布的個人消費支出（PCE）價格指數，也將為經濟表現提供更多線索，它也是聯準會 首選的通膨衡量指標。

根據MarketWatch市場預測，4月PCE價格指數將顯示較3月大致保持穩定，在PCE價格指數的四個主要指標中，只有4月的「核心」數據預計會與3月有所不同。核心數據是將波動較大的食品和能源價格剔除後的所有項目指數。市場預期該類別的通膨將略微放緩至0.2%，低於3月的0.3%。

以上這些報告無一不為聯準會未來的利率決策提供資訊。下一次聯準會的決定將於6月12日發布，如果屆時聯準會釋放出對未來降息 的確定訊號，將為房貸利率帶來好消息。不過，目前似乎沒有專家預期屆時會宣布降息。根據芝商所FedWatch工具，目前市場有99.1%的把握，屆時利率將保持穩定，只有0.9%押在小幅上升上。