我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

房貸利率大幅上漲 30年期升至6.990%

記者朱敏梓／洛杉磯報導
本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）
本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）

5月27日當周，房貸各期利率較上周大幅上升，各期利率上漲約0.25個百分點，30年期固定抵押貸款利率升至6.990%。

專家指出，本月迄今為止，最重要的經濟報告對房貸利率都呈有利趨勢，如果6月發布的就業報告和消費者價格指數（CPI）表現相似，房貸利率可能很快會再度好轉。即將於6月7日（周五）發布的個人消費支出（PCE）價格指數，也將為經濟表現提供更多線索，它也是聯準會首選的通膨衡量指標。

根據MarketWatch市場預測，4月PCE價格指數將顯示較3月大致保持穩定，在PCE價格指數的四個主要指標中，只有4月的「核心」數據預計會與3月有所不同。核心數據是將波動較大的食品和能源價格剔除後的所有項目指數。市場預期該類別的通膨將略微放緩至0.2%，低於3月的0.3%。

以上這些報告無一不為聯準會未來的利率決策提供資訊。下一次聯準會的決定將於6月12日發布，如果屆時聯準會釋放出對未來降息的確定訊號，將為房貸利率帶來好消息。不過，目前似乎沒有專家預期屆時會宣布降息。根據芝商所FedWatch工具，目前市場有99.1%的把握，屆時利率將保持穩定，只有0.9%押在小幅上升上。

利率 聯準會 降息

上一則

洛縣檢察長競選人霍克曼 深入華人社區 司法界大咖力挺

下一則

「彈弓射手」保釋 心臟病發過世

延伸閱讀

Fed卡斯哈里：未完全排除升息可能

Fed卡斯哈里：未完全排除升息可能
Fed鮑曼贊成放慢縮表不必急 梅斯特：政策聲明文不妨長一點

Fed鮑曼贊成放慢縮表不必急 梅斯特：政策聲明文不妨長一點
救房市 上海購屋自備款降至2成 開一線城第一槍

救房市 上海購屋自備款降至2成 開一線城第一槍
中貸款利率跌至3% 存款利率恐再下調

中貸款利率跌至3% 存款利率恐再下調
中國救房市 逾90城已取消房貸利率下限

中國救房市 逾90城已取消房貸利率下限
房價4年漲47.1% 超過以往10年漲幅

房價4年漲47.1% 超過以往10年漲幅

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
報告顯示不少屋主因支付成本過高，未來五年決定重新租屋。（KTLA 5電視台）

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

2024-05-26 21:28
直擊洛市最大爛尾樓，驚現神秘華人買家？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊洛市最大爛尾樓 驚現神秘華人買家？

2024-05-23 21:38
駱豪今年2月開始做起了三蹦子生意。（駱豪提供）

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

2024-05-27 21:06
全球最佳牛排店，有三家在洛杉磯。（圖片取自Pexel）

世界上最好吃的牛排 在洛杉磯、紐約這裡

2024-05-26 14:58
南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels）

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

2024-05-30 14:43

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了