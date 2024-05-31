聖地牙哥房市漲勢強勁 獨立屋均價116萬元

聖地牙哥海岸住宅。（地產經紀Ariel提供）

南加聖地牙哥 市（City of San Diego）於1850年建市，距今已有170多年歷史。城市人口超過138萬人。由於地理位置優越，氣候宜人，吸引大量居民和房地產 投資者。經過多年發展、市區有限房源供應及持續強勁需求，房價持續上漲。不過，近年由於各種極端氣候條件頻發，當地房地產市場，也面臨環境可持續挑戰。

聖地牙哥房價持續上升，近幾年漲勢明顯。根據房地產資訊平台Zillow資訊，市區平均住房價格超過103萬元，一年間上漲11.8%。獨立屋平均價格在2024年4月間至116萬多元，在八年前，這個價格不到61萬元。從未來趨勢看，仍有上漲空間。

根據該平台統計，2024年截至4月末，市區有待售屋1916套，售屋交易中間價是89萬4000元；掛牌中間價較高，為97萬6300多元。在所有交易的房屋中，48%高於要價，低於要價占比39.3%。

根據另一房地產平台Redfin的說法，聖地牙哥市的房市很有競爭力。上市每房屋平均可以收到六個購屋申請，大約15天就能交易。受買家青睞的房屋最快七天就可售出，而且往往價格要比要價高出大約5%。據統計，2024年2月至4月，尋求購買新屋的該市居民中，有意願到其他地區購屋定居的占比29%，代表仍有71%的人願意在當地購買新居。

Redfin平台指出，氣候條件對房市產生一定影響。市區有8%的物業，在未來30年內會受到嚴重洪水 威脅，但受到洪水危險的發展進程，比全美平均要慢。意味著，買家無需過於為洪水威脅擔心，但這種危險仍然存在。其他危險是高溫和火災，再次是風災。該平台認為，在未來30年，預計當地氣溫超過華氏89度的天數會增加185%。

Redfin也指出，聖地牙哥大學城周邊的住宅呈現更多需求，一般掛牌上市約八天可交易完成，價格往往比原要價高出約2%。

做為一個建市歷史超170年的老城，聖地牙哥市雇員最多的兩個單位是海軍基地和聖地牙哥加州大學，共計雇員8萬人左右；其他是醫療機構、政府、學區及高科技公司，雇員約近10萬人。當地經濟主要依賴國防軍事、旅遊、國際貿易及高科技研究和製造業等。

值得一提的是，由於該市大多數房屋的上市價格超過100萬元，對於多數居民來說，可負擔性是很大挑戰。受此影響，部分居民選擇遷往鄰近的河濱縣地區，不得不每日通勤到聖地牙哥市上班。此外，沿海地區受極端氣候條件影響，也可能是很多居民遷往內陸的考量因素之一。海平面上升及對沿海沙灘侵蝕，增加海岸房產的風險，對房屋價值及保險成本帶來很大影響。因此有部分房地產平台評價，當地沿海社區住宅價值可能存在下降趨勢。