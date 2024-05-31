舊金山都會區租金回升 東灣例外

灣區的租金在停滯將近一年後回升，但東灣例外。隨著夏季租賃旺季來臨，灣區租金可能會提高。（Pexels）

灣區的租金 在停滯將近一年後，出現回升跡象。根據房地產數據公司CoStar的資料，包括舊金山 和聖馬刁（San Mateo）在內的舊金山都會區的月租在2023年第1季至2024年期間上漲了1.3%，達到3060元，而聖他克拉拉（Santa Clara）則上漲了1.5%，達到2990元。

但有一個例外：東灣地區的租金中位數正在下降，主要是因為屋崙 （Oakland，又譯奧克蘭）地區租金下跌所致。康曲柯士達（Contra Costa）和阿拉米達（Alameda）的月租中位數下降1%至2393元，是連續第四個季度出現同比下降。

根據Apartment List的數據，截至4月，屋崙地區的租金比去年同期下降10.3%。

CoStar公司市場分析高階主管休斯（Nigel Hughes）表示，為了吸引租戶，奢華公寓開始提供諸如兩個月免租金等優惠措施；因為租戶被新建物的優惠吸引走，對中價房屋產生了「連帶影響（knock-on effect）」。

東灣地區的住房空置率也高於舊金山或聖荷西都會區，約為7%，其他地區則為5%。東灣租房協會執行董事巴恩斯（Derek Barnes）表示，這是由於持續但已放緩的「外遷潮」造成的。加州財政部的數據顯示，從2023年到2024年，阿拉米達人口減少了0.5%，約9000人，而康曲柯士達則小幅增加了0.1%，約1400人。

現在東灣啟用的建物是在疫情前規畫的，當時東灣的人口和租金均在上漲，然而巴恩斯指出，觀察現在屋崙市中心的交通狀態，仍然沒有恢復到疫情前的常規通勤量。

雖然和灣區其他地區一樣，屋崙也面臨整體住房短缺的問題，尤其是可以負擔得起的房屋單位，但這些新建物仍需要一些時間才能吸引到租客。休斯表示，隨著這些新建物單位逐漸被吸收，租金應會稍有緩解，到今年年底，可能會再次看到租金增長。

與此同時，在聖荷西和舊金山都會區，租房需求的增加正助長房產競爭，與屋崙不同的是，聖荷西的房東並沒有那麼迫切的需要租戶。這就是租戶未來可以預期的市場狀況，夏季是租賃的旺季，更多人的需求意味著對房屋單位的競爭也會更加激烈。休斯表示，之後將有適度提高租金的可能性。