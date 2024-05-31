建築工程紛停擺 灣區5縣住宅許可證 去年減10%

在加州，住房短缺問題一直存在，政府也以提供融資、設定目標等方式介入，以在私人退出市場的情況下仍能開發住房。(Pexels)

由於開發商面臨高利率和停滯租金的交叉點，屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）以及整個灣區 的建築工程紛紛停擺，使融資 機構對於灣區附近的建設項目持謹慎態度。最新的住房許可數據反映了這一現象；根據加州 住房部門的資訊，灣區五縣的許可證數量在2023年下滑10%，從前一年的1萬8457件降至1萬6535件。

開發公司Sares Regis的首席投資官胡達塞克（Drew Hudacek）表示，灣區未來會復甦，但在近期內會停擺好一陣子。建設放緩可能會加劇現有住房短缺的問題，並使該地區到2031年所需44萬套新住房的進度落後。

新住房的建設並未平均分布在各城市；聖荷西去年批准的住房單位最多，是少數2023年許可證較2022年增加的地區之一，從1791件增加到3104件，舊金山為3055件，聖他路薩（Santa Rosa）則為1708件。

在加州，無論經濟狀況如何，住房短缺問題一直存在，要應對這一危機就需要建房，這也是部分住房倡導者認為政府應該介入、提供融資來建設更多可負擔房屋的原因，使在私人退出市場的情況下仍能開發住房。

然而，用於補貼可負擔房的資金卻遲遲未能到位。依數據顯示，即使是達到整體住房目標的城市，也未能建造更多的可負擔房。以聖荷西為例，在過去五年中，該所屬縣頒發的許可證有25%是用於建設「可負擔」單元，但實際完工的單元僅16%。

儘管如此，可負擔房仍大量積壓；根據住房融資集團Enterprise Community Partners和灣區住房融資局(BAHFA)最近的報告，灣區九縣地區有超過40000個可負擔住房正在建設中，但由於等待融資而陷入停滯期。這使得許多住房倡導者支持史無前例的200億元區域公債提案，以協助推動這些建設項目的進展。灣區住房融資局計畫在6月26日票決是否將該200億元區域公債措施列入11月的投票中。

對於那些長期以來在審查任何類型住房（更不用說是低收入住房）持保守態度的城市，要他們核准這些建設項目仍需花時間說服。不過，部分新的加州法令已迫使該等城市接受一定數量可負擔住房的開發項目。住房倡導者預計，一旦經濟狀況開始有利於開發商，新法律也將加快普通住房的建設。

曾為主要住房改革措施進行遊說的住房行動聯盟執行董事史密斯（Corey Smith）表示，他從不認為2023或2024年會是建設房屋的好年景，但目前正在通過的許多法案，將使2026、2027和2028年更容易實現住房開發。