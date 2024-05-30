知名華裔設計師黃秀蓮 3200萬售好萊塢復古豪宅

華麗又復古的裝修風格和家具。（realtor.com）

根據「華爾街 日報」報導，近日一棟位於洛杉磯Los Feliz地區，被稱為「好萊塢 黃金時代的復古之作」的豪宅掛牌上市，要價3200萬元。該房產由著名華裔設計師黃秀蓮（Sue Wong）所有，她以設計晚禮服聞名於世界，曾為多部好萊塢大片和巨星設計禮服，是名媛金卡黛珊（Kim Kardashian）的御用設計師。

「The Cedars」始建於1920年代，被稱為「好萊塢黃金時代的復古之作」。（realtor.com） 室外泳池。（realtor.com） 起居室。（realtor.com）

這棟名為「The Cedars」的豪宅始建於1920年代，為法國電影導演Maurice Tourneur所建造，作為他對好萊塢的最後道別和創意貢獻。Tourneur將「The Cedars」打造成充滿靈感的藝術作品，他與米高梅工作室的佈景設計師以及法國、義大利 和德國的工匠合作，創作華麗的鍍金淺浮雕天花板、剪紙、許多手繪壁畫和宮殿的古典柱廊。黃秀蓮說，房子周圍的許多金獅子雕塑，就是對米高梅工作室的致敬。

「The Cedars」的奢華程度，就連明星見了都驚嘆不已。當時著名電影明星貝拉米 (Madge Bellamy)第一次看到「The Cedars」時，便驚訝得說不出話來。這位女演員在自傳中寫道，房子的花園讓她想起凡爾賽宮，每間臥室都有大理石壁爐。 主浴室有一扇紅色的威尼斯玻璃窗，在日落時「像明亮的火焰一樣，照亮白色大理石」。這座莊園所接待過的明星數不勝數，許多都是傳奇好萊塢明星和音樂界大腕，包括強尼戴普(Johnny Depp)、滾石樂隊等，它也出現在許多好萊塢經典電影中，例如「日落大道」（Sunset Boulevard）、「逍遙騎士」（Easy Rider）。

書房和辦公空間。（realtor.com）

這座住宅佔地約1萬平方呎，以周圍的雪松樹命名，擁有26個臥室、一個大宴會廳和極其華麗的裝修風格，讓人回想起好萊塢的黃金時代。現任屋主黃秀蓮，將這棟房子稱為「好萊塢終極標誌性女神」，並稱其「充滿神秘感和吸引力」。

在幾經轉手後，2004年，黃秀蓮購入這座復古莊園，但房屋卻陷入年久失修和默默無聞境地，她花費兩年時間和數百萬元，對房屋進行修復。黃秀蓮委託歐洲工匠團隊修復天花板、拱門、壁爐、雕塑元素和柱子，清除83年來遮蓋大部分藝術品的汙垢。她還在世界各地尋找來自法國、西班牙、義大利、摩洛哥和英國的古董，將莊園的26間客房佈置得各有特色。

金碧輝煌的餐廳。（realtor.com）