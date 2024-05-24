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房價中位數/年收入中位數比值最高城 集中加州

編譯組／綜合報導
房價╱收入比值升高，是買家負擔能力下降的一個指標。(取材自Buy and Rent Homes網)
房價╱收入比值升高，是買家負擔能力下降的一個指標。(取材自Buy and Rent Homes網)

Construction Coverage的「房價/收入比值的最高城市研究」中顯示，最新美國房價中位數/年收入中位數比值最高的城市集中在加州，其中南加橙縣新港灘達25，北加的巴洛阿圖19，分居前二高，顯示房價與家庭收入間差距比其他任何城市都要大。

報告指出，過去5年間，巴洛阿圖的房價中位數上漲10.5%，現在為340萬元，同時，巴洛阿圖家庭收入中位數為17萬9707元，房價/收入比為19，代表一個巴洛阿圖家庭平均須用19倍的年收入來購買一套房屋。

在20個房價/收入比最高的美國城市中，均位於加州，包括比值為11.8（200萬元對16.9781萬元）的桑尼維爾，以及10.5（140萬元對13.3835萬元）的聖荷西。以全州來看，加州的房價/收入比為8.4，僅次於夏威夷的9.1。相較之下，全國的房價/收入比為4.7。

根據該研究，家庭收入中位數的成長率在過去20年均落後於房價的成長率；根據美國人口普查局和Zillow的數據，從2000年到2022年，美國年度家庭收入中位數從4萬1990元增加到7萬4580元，增加了77.6%，而房價中位數卻從12萬3086元上漲到33萬2826元，暴漲170%。另依通貨膨脹調整後，家庭收入僅增加了4.5%，房價卻成長了59.1%。該研究指出，大部分的房價中位數上升發生在疫情之後，2020年以來，美國售出房屋的成本飆升超過40%。

高房價/收入比是買家負擔能力下降的一個指標，報告指出，工資增長跟不上房價上漲，使房屋成本在實際貨幣中更加昂貴。根據加州房地產經紀人協會最近關於「傳統住房可負擔指數」報告，加州住房的可負擔性已降至16年來最低水平；2023年，僅有不到五分之一的加州人有購買房價中位數房屋所需的最低收入，相較2022年略超過五分之一的比率有所下降。

根據可負擔性指數報告，聖馬刁和聖他克拉拉需要全州最高的最低收入才能購買房價中位數的房屋；聖馬刁是全州最無法負擔房屋的城市，買家需要每年超過51萬8400元的收入才能負擔房價中位數132萬元的房屋。報告指出，僅17%的買家能夠負擔得起購房。而在鄰近的聖他克拉拉，家庭需要每年賺46萬8000元才能負擔房價中位數175萬元的房屋，僅18%的買家能夠負擔得起購房。

美國房價所得比前10高中小城市 資料來源：Construction Cover...
美國房價所得比前10高中小城市 資料來源：Construction Coverage,Palo Alto Online，2024/5

房價 加州 低收入

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