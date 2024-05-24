房價中位數/年收入中位數比值最高城 集中加州

房價╱收入比值升高，是買家負擔能力下降的一個指標。(取材自Buy and Rent Homes網)

Construction Coverage的「房價 /收入比值的最高城市研究」中顯示，最新美國房價中位數/年收入中位數比值最高的城市集中在加州 ，其中南加橙縣新港灘達25，北加的巴洛阿圖19，分居前二高，顯示房價與家庭收入間差距比其他任何城市都要大。

報告指出，過去5年間，巴洛阿圖的房價中位數上漲10.5%，現在為340萬元，同時，巴洛阿圖家庭收入中位數為17萬9707元，房價/收入比為19，代表一個巴洛阿圖家庭平均須用19倍的年收入來購買一套房屋。

在20個房價/收入比最高的美國城市中，均位於加州，包括比值為11.8（200萬元對16.9781萬元）的桑尼維爾，以及10.5（140萬元對13.3835萬元）的聖荷西。以全州來看，加州的房價/收入比為8.4，僅次於夏威夷的9.1。相較之下，全國的房價/收入比為4.7。

根據該研究，家庭收入中位數的成長率在過去20年均落後於房價的成長率；根據美國人口普查局和Zillow的數據，從2000年到2022年，美國年度家庭收入中位數從4萬1990元增加到7萬4580元，增加了77.6%，而房價中位數卻從12萬3086元上漲到33萬2826元，暴漲170%。另依通貨膨脹調整後，家庭收入僅增加了4.5%，房價卻成長了59.1%。該研究指出，大部分的房價中位數上升發生在疫情之後，2020年以來，美國售出房屋的成本飆升超過40%。

高房價/收入比是買家負擔能力下降的一個指標，報告指出，工資增長跟不上房價上漲，使房屋成本在實際貨幣中更加昂貴。根據加州房地產經紀人協會最近關於「傳統住房可負擔指數」報告，加州住房的可負擔性已降至16年來最低水平；2023年，僅有不到五分之一的加州人有購買房價中位數房屋所需的最低收入 ，相較2022年略超過五分之一的比率有所下降。