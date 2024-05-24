長堤市10大開發案 將改變城市面貌

Shoemaker Bridge老橋替換計畫完成後的效果圖。（長堤市府提供）

南加州長堤 市（Long Beach）是一個海濱城市，也是洛杉磯重要港口之一。長堤自1897年建市，如今已經有120多年歷史，居民超過46萬人。這個歷史悠久城市一直在發展，但過去十年市區景觀有了大幅改觀。自2024年開始，長堤市將有十餘個大型開發案興建，對整個城市面貌將帶來更巨大變化。

市區規模最大的住宅開發案名為「Alexan West End」，將於2024年末前開工。該建案位於市區中心西百老匯街600號（600 W. Broadway），全部占地超過5畝。投入資金逾2億元。設計建築高度是30層，並與其它五座高度在七層或八層建築相連。另外還有一座九層停車建築，提供約1500個停車位。住宅提供多種戶型，包括從Studio及一居室到三居室，平均面積767平方呎。據稱，初步入住時間在2026年5月，最終工程完成時間在2027年3月。

該建案除了居住空間，社區各項設施豐富多樣，包括社區俱樂部、室內外健身設施、商務中心、寵物 水療和美容所、郵件收發中心、自行車存放、戶外廚房、壁爐、遊戲區及公共游泳池、水療設施，還有社區花園及野餐地點，配有燒烤爐、火坑等。

長堤Cafe lot項目，位於東海洋街615號（615 E. Ocean）。該建案計畫包括24個studio公寓，96個一居室公寓，76個兩居室公寓，以及七個三居室公寓。其中約三分之一公寓都有陽台，提供261個停車位和41個自行車停車位。該開發案向東與17層高的Current綜合樓相鄰，西邊靠近歷史悠久的Artaban公寓，為市區單調建築設計帶來多樣性。

Shoemaker Bridge項目，位於東4街165號（165 E.4th St.）。長堤市未來將實施這座老橋的替換計畫，多年以來，這座橋的交通功能是從710公路連接Broadway及Shoreline Drive出口，但圍繞橋的老化問題已經持續十年。作為一項大型基礎設施項目，在社區公聽活動中得到民眾積極響應。

銀沙酒店項目完成後效果圖。（長堤市府提供）

銀沙酒店項目（Silversands Hotel），位於東海洋大道2010號（2010 E. Ocean Blvd.）。該項目自2007年開始籌畫，於2024年2月動工。這是近十餘年來在海濱新開發酒店項目，取代原先老舊的Beach Plaza Hotel。這家新海濱酒店包括40間客房、56個單位公寓以及168個停車位。從設計看整個建築物朝向海洋一側是四層，向著海灘一側是七層樓。

市區Broadstone Promenade項目，位於The Promenade N.127。這是一個步行區項目，依託以居住為中心且商業豐富的Downtown Long Beach社區。Broadstone Promenade有189個住宅單位，無可負擔住房。28個面積從470至580平方呎的Studio公寓；106個一居室公寓，面積從700至907平方呎不等，較大的公寓配有獨立書房。還有52個兩居室公寓，面積從862到1221平方呎。三個三居室公寓，面積1080平方呎。

Mosaic商住綜合體項目。位於市區5街和4街。占地超過5畝，覆蓋三個大型地塊，興建三座全新建築，提供900個住宅單位。