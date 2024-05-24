灣區「最後一個」可負擔房區Bay Point 房價4年漲27%
Bay Point或其附近的匹茲堡或安提阿是首次購房者在灣區購房的唯一機會；該等地區房價快速上漲，反映了買家市場所在地。不過Bay Point的房價通常不到靠近舊金山的佛利蒙和核桃溪等灣區郊區房價的一半。
在2020年以前，Bay Point典型房屋價值一直在穩步成長，但就像整個灣區，該地區在疫情期間房價也急劇飆升，在2021年超過了50萬元大關。根據Zillow的數據，從2020年3月到2024年3月，Bay Point的房價自42.8萬上升到54.1萬元，漲幅近27%。同期，整個舊金山大都會區的房價上漲了19%。
儘管過去四年Bay Point房屋價格有所上漲，但房價相對於整個舊金山大都會區（典型房屋價值約120萬元）來說仍相當實惠。
Coldwell Banker Realty的房地產經紀人巴尼特(Kimberly Barnett)指出，除了較低的價格是吸引買家的主要因素以外，Bay Point靠近康柯德和匹茲堡的購物中心也是一大賣點，另舊金山灣區捷運(BART)也具備很大的吸引力。
與Keller Williams Advisors共同領導佛利蒙房地產代理機構的梅德福(Carl Medford)表示，較高的抵押貸款利率推動買家尋找Bay Point更便宜房屋，因為該地區房源可能低至30萬元，但對於那些在奧克蘭或舊金山工作的人來說，每天通勤時間可能將達3小時。
依美國人口普查局的數據，Bay Point目前有2.4萬多居民，以1900年代的工業中心聞名。Bay Point東面環繞青山、北面則有沼澤地，是西部淡水龜、岸鳥和水獺的棲息地。當地公園管理處設有社區花園、家庭社會服務和青少年計畫，超過三分之二的居民是西班牙裔。但根據一份縣規劃文件，Bay Point有空污及水污問題，另Bay Point的家庭收入中位數7.9萬元，遠低於縣平均家庭收入12萬元。
與周邊城市不同，Bay Point除了一家大型Walgreens藥店和一些小型超市外，沒有其他商店。這導致當地就業機會不足，居民很難在當地的製造業公司找到工作。因此，許多居民不得不長距通勤到柯士達縣中部就業。
一位Bay Point的長期居民、市政諮詢委員會和當地公園委員會成員托雷斯(Eduardo Torres)表示，Bay Point需要更多縣和州的投資。他試圖為社區爭取權益，例如教育資源；Bay Point唯一的高中在1976年就關閉了，學生現在必須在康柯德上學。住房問題也是當地居民的一個重要議題，將近有一半是租戶。Bay Point的新建房屋很少，也沒有負擔得起的住房或租戶保護措施。Redfin高級經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)指出，由於灣區很少建造新房屋，買家除了往更遠的地方尋找以外別無選擇。
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