灣區「最後一個」可負擔房區Bay Point 房價4年漲27%

過去四年Bay Point房價有所上漲，但相對於整個舊金山大都會區來說仍相當實惠。(取材自pexel)

Bay Point或其附近的匹茲堡或安提阿是首次購房者在灣區 購房的唯一機會；該等地區房價 快速上漲，反映了買家市場所在地。不過Bay Point的房價通常不到靠近舊金山 的佛利蒙和核桃溪等灣區郊區房價的一半。

在2020年以前，Bay Point典型房屋價值一直在穩步成長，但就像整個灣區，該地區在疫情期間房價也急劇飆升，在2021年超過了50萬元大關。根據Zillow的數據，從2020年3月到2024年3月，Bay Point的房價自42.8萬上升到54.1萬元，漲幅近27%。同期，整個舊金山大都會區的房價上漲了19%。

儘管過去四年Bay Point房屋價格有所上漲，但房價相對於整個舊金山大都會區（典型房屋價值約120萬元）來說仍相當實惠。

Coldwell Banker Realty的房地產經紀人巴尼特(Kimberly Barnett)指出，除了較低的價格是吸引買家的主要因素以外，Bay Point靠近康柯德和匹茲堡的購物中心也是一大賣點，另舊金山灣區捷運(BART)也具備很大的吸引力。

與Keller Williams Advisors共同領導佛利蒙房地產代理機構的梅德福(Carl Medford)表示，較高的抵押貸款利率推動買家尋找Bay Point更便宜房屋，因為該地區房源可能低至30萬元，但對於那些在奧克蘭或舊金山工作的人來說，每天通勤時間可能將達3小時。

依美國人口普查局的數據，Bay Point目前有2.4萬多居民，以1900年代的工業中心聞名。Bay Point東面環繞青山、北面則有沼澤地，是西部淡水龜、岸鳥和水獺的棲息地。當地公園管理處設有社區花園、家庭社會服務和青少年計畫，超過三分之二的居民是西班牙裔。但根據一份縣規劃文件，Bay Point有空污及水污問題，另Bay Point的家庭收入中位數7.9萬元，遠低於縣平均家庭收入12萬元。

與周邊城市不同，Bay Point除了一家大型Walgreens藥店和一些小型超市外，沒有其他商店。這導致當地就業機會不足，居民很難在當地的製造業公司找到工作。因此，許多居民不得不長距通勤到柯士達縣中部就業。

一位Bay Point的長期居民、市政諮詢委員會和當地公園委員會成員托雷斯(Eduardo Torres)表示，Bay Point需要更多縣和州的投資。他試圖為社區爭取權益，例如教育資源；Bay Point唯一的高中在1976年就關閉了，學生現在必須在康柯德上學。住房問題也是當地居民的一個重要議題，將近有一半是租戶。Bay Point的新建房屋很少，也沒有負擔得起的住房或租戶保護措施。Redfin高級經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)指出，由於灣區很少建造新房屋，買家除了往更遠的地方尋找以外別無選擇。