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南加內陸赫斯皮利亞市抓住高鐵機遇 引進知名物流

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
赫斯皮利亞市一處人工湖。（取材自市府官網）
赫斯皮利亞市一處人工湖。（取材自市府官網）

南加內陸赫斯皮利亞市（Hesperia）希望藉全美首條高鐵開通設站，力求經濟增長。該市副市長絲旺森（Rebekah Swanson）在日前舉辦的第11屆地區經濟論壇上表示，已引進一家全球知名物流和貨櫃運輸公司進駐，多個項目也正在實施中。

據當地媒體報導，副市長絲旺森表示，全球物流和貨櫃運輸的領導者Maersk進駐Hesperia Commerce Center。這是總部位於丹麥、成立於1904年的全球公司，在世界範圍內提供包括貨櫃運輸、物流和港口運營的多元化服務。市府認為，該公司進駐標誌著當地持續努力強化經濟增長和創造就業機會的重要標誌。Maersk在新建成的商業中心運營，地點在15號公路以西，擁有超過120萬平方呎倉儲物流空間。

赫斯皮利亞市一家餐廳開業，舉行開業儀式。（取材自市府官網）
赫斯皮利亞市一家餐廳開業，舉行開業儀式。（取材自市府官網）

其它項目還有開設餐飲店Dairy Queen，墨西哥餐廳Rosa Maria's Mexican Restaurant，以及自助餐廳Oasis Buffet等。

大型社區住宅項目Silverwood，位於Silverwood Lake北部，附近有山脈、河流。占地9366畝，建設1萬5600多套住宅，及70萬平方呎的商業空間，5000畝公園和開放空間。據介紹該項目包括九個階段，預計需要約20年完成。

絲旺森也表示，市區主要道路Ranchero Rd.擴建項目大部分工程在2024年夏季完成，該項目開始於2021年12月，包括15號公路附近的Ranchero Rd.主要道路工程，並向東延伸至第七大道。具體施工內容是取消原先兩車道，擴建一條五車道。並在一些路口新設交通信號，還要拆除現有兩車道橋樑，並在一條引水渠上修建一座新橋，預計耗資1600萬元。

赫斯皮利亞市熱心公益活動的市民。（取材自市府官網）
赫斯皮利亞市熱心公益活動的市民。（取材自市府官網）

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