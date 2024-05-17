南加內陸赫斯皮利亞市抓住高鐵機遇 引進知名物流

赫斯皮利亞市一處人工湖。（取材自市府官網）

南加 內陸赫斯皮利亞市（Hesperia）希望藉全美首條高鐵開通設站，力求經濟增長。該市副市長絲旺森（Rebekah Swanson）在日前舉辦的第11屆地區經濟論壇上表示，已引進一家全球知名物流和貨櫃運輸公司進駐，多個項目也正在實施中。

據當地媒體報導，副市長絲旺森表示，全球物流和貨櫃運輸的領導者Maersk進駐Hesperia Commerce Center。這是總部位於丹麥、成立於1904年的全球公司，在世界範圍內提供包括貨櫃運輸、物流和港口運營的多元化服務。市府認為，該公司進駐標誌著當地持續努力強化經濟增長和創造就業 機會的重要標誌。Maersk在新建成的商業中心運營，地點在15號公路以西，擁有超過120萬平方呎倉儲物流空間。

赫斯皮利亞市一家餐廳開業，舉行開業儀式。（取材自市府官網）

其它項目還有開設餐飲店Dairy Queen，墨西哥 餐廳Rosa Maria's Mexican Restaurant，以及自助餐廳Oasis Buffet等。

大型社區住宅項目Silverwood，位於Silverwood Lake北部，附近有山脈、河流。占地9366畝，建設1萬5600多套住宅，及70萬平方呎的商業空間，5000畝公園和開放空間。據介紹該項目包括九個階段，預計需要約20年完成。