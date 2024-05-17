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灣區賣房 56%在2周內找到買家 房市升溫

編譯組／綜合報導
灣區房地產市場正在升溫，但升速不是很快。（取材自Pexels）
灣區房地產市場正在升溫，但升速不是很快。（取材自Pexels）

舊金山紀事報報導，雖然舊金山都會區的購買和銷售房屋的數量仍然低於疫情前的水平，但市場上推出的許多房產很快就會被搶購。

灣區房地產市場正在升溫，但升速不是很快，這是因為許多房屋買家在等待的聯準會（Fed）降息跡象很少出現，顯示短期內不太可能實現。

與2023年第1季相比，今年同期舊金山都會區的房屋銷售量增加了，並且房產進入市場的速度也稍微加快。但是，這些數字仍遠低於2021年和2022年初的水平，也遠遠落後於疫情前。

根據地產經紀公司Redfin的數據，今年第1季舊金山都會區有約2000套房屋售出，高於2023年的1600套，但低於2022年的3200套。根據Redfin的定義，舊金山都會區包括城市和聖馬刁縣。

儘管舊金山都會區的房屋買賣數量仍低於疫情前的水平，但許多上市的房產很快就被搶購。根據Redfin的數據，今年該地區超過一半，約56％的房屋在兩周內就找到了買家，這一比率高於2023年初的47％。這也高於疫情前。例如2019年，有50％的房屋在這段時間內售出。

舊金山指南針（Compass）房地產經紀人馬羅米哈斯（Steven Mavromihalis）表示，在2023年的大部分時間，似乎買家等待的時間越長，價格就會下降。但當聯準會年底宣布計畫在2024年降息時，買家開始回到市場上。馬羅米哈斯說：「我們有這些壓抑的需求；沒有人希望在音樂停止時，成為站著沒有椅子坐的人。」

但是，這個可能的利率下降現象，或者說許多房地產經紀人期待的購房潮尚未到來，這是由於通貨膨脹居高不下，令聯準會推遲了原本期待中的降息。

根據Redfin的數據，從3月11日到4月7日的4周內，舊金山都會區的房屋平均售出時間為15天，比一年前快了大約一周。

除了舊金山和聖馬刁縣，其他地區表現出了更多的活力，特別是新上市房屋的數量，其他附近的都會區恢復得更快一些。在聖荷西都會區，自疫情爆發後房價飆升，新上市房屋在2023年初至2024年初增加了23％。同期銷售量增長了21％。位於矽谷的EQ1房地產經紀人愛德華茲（Nikki Edwards）指出，這是還遠遠不足以滿足買家需求的地方，「這裡顯然還存在短缺問題」。

屋崙都會區也看到更多房屋進入市場，增長近19％。但銷售僅增長5％。

許多房屋買家和賣家對於進入市場仍然持觀望態度，因為30年期貸款的平均抵押貸款利率仍接近7％。但愛德華茲表示，雖然一些買家已經擺脫了「利率震撼（rate shock）」，但以更低抵押貸款利率購房的屋主通常感覺被困在當前的房產中，賣家仍在觀望。

舊金山 疫情 房地產

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