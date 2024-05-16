洛杉磯最貴公寓之一 豪華頂層2400萬元售出

頂層公寓售出價為2400萬元。（8899 Beverly）

位於洛杉磯 縣西好萊塢 （West Hollywood）的公寓「8899 Beverly」，是洛杉磯最豪華的公寓建築之一，演員麥特戴蒙（Matt Damon）日前花費860萬元在公寓四樓購買一套兩居室住所，NBC Universal母公司Comcast首席執行官Brian Roberts，也花費900萬元購入新居。這個備受名人青睞的公寓大樓，近日還售出其最奢華的頂層，售價2400萬元。

「8899 Beverly」是西好萊塢最高的住宅大樓。（8899 Beverly）

「8899 Beverly」公寓大樓於2022年竣工，由著名建築公司Olson Kundig設計，據稱是西好萊塢最高的住宅大樓，已成為南加州多年來售價最高的公寓之一。在大樓頂層即「Penthouse East」，日前以2400萬元的價格售出，是洛杉磯公寓大樓有史以來售價最高的公寓之一。該單元享有一覽無餘的城市和山脈景觀，在約6500平方呎的起居空間內，設有四間臥室和五間浴室。

山景和城市景觀一覽無遺。（8899 Beverly）

石灰華露台透過可伸縮的玻璃牆與室內隔開。（8899 Beverly） 主臥室配有訂製木鑲板。（8899 Beverly）

根據記錄，洛杉磯歷史上最高價的公寓銷售是在約15年前成交，當時美國作家Candy Spelling以3500萬元的價格買下位於世紀大廈（The Century building）的複式頂層公寓，該頂層公寓的居住空間超過1萬5000平方呎。

用餐區可輕鬆容納14人。（8899 Beverly）

儘管參與「8899 Beverly」頂層公寓交易的人士，拒絕透露買家身分，但公開記錄顯示，新屋主是科茨(Tom Coates)，他是一位低調的舊金山商人，是傑克遜廣場地產(Jackson Square Properties) 的董事總經理，該公司擁有數十套房產。

起居空間採用玻璃牆和14呎高的天花板，整個空間寬敞而明亮。（8899 Beverly）

科茨的新住宅由設計師精心訂製打造，處處彰顯細節，頂層公寓擁有14呎高的天花板、定製木鑲板和手工設計。從地板到天花板的進口玻璃牆配有面板，只需按一下按鈕即可滑動打開，模糊室內和室外間的界限。室外有一個 2000平方呎的環繞式露台，覆蓋從義大利 進口的石灰華。根據掛牌信息，開放式廚房配有頂級櫥櫃和電器，該單元還設有獨立入口和供業主員工和供應商使用的「服務走廊」。

頂層公寓還包括每月1萬1295元的HOA費用，涵蓋五星級生活方式服務，包括全天候禮賓和代客服務、最先進的健身房和室外游泳池、水療中心、壁爐和廚房。該大樓內還設有高級義大利餐廳Stella West Hollywood，步行即可抵達數十家其他餐廳和商店，距離比佛利山（Beverly Hills）僅5分鐘車程。

8899 Beverly開發案包括40間豪華公寓，每間起價約500萬元。大樓底層還有15套可負擔房出租，每月租金以市價為上限。