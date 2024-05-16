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洛杉磯最貴公寓之一 豪華頂層2400萬元售出

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
頂層公寓售出價為2400萬元。（8899 Beverly）
頂層公寓售出價為2400萬元。（8899 Beverly）

位於洛杉磯縣西好萊塢（West Hollywood）的公寓「8899 Beverly」，是洛杉磯最豪華的公寓建築之一，演員麥特戴蒙（Matt Damon）日前花費860萬元在公寓四樓購買一套兩居室住所，NBC Universal母公司Comcast首席執行官Brian Roberts，也花費900萬元購入新居。這個備受名人青睞的公寓大樓，近日還售出其最奢華的頂層，售價2400萬元。

「8899 Beverly」是西好萊塢最高的住宅大樓。（8899 Beverly...
「8899 Beverly」是西好萊塢最高的住宅大樓。（8899 Beverly）

「8899 Beverly」公寓大樓於2022年竣工，由著名建築公司Olson Kundig設計，據稱是西好萊塢最高的住宅大樓，已成為南加州多年來售價最高的公寓之一。在大樓頂層即「Penthouse East」，日前以2400萬元的價格售出，是洛杉磯公寓大樓有史以來售價最高的公寓之一。該單元享有一覽無餘的城市和山脈景觀，在約6500平方呎的起居空間內，設有四間臥室和五間浴室。

山景和城市景觀一覽無遺。（8899 Beverly）
山景和城市景觀一覽無遺。（8899 Beverly）

石灰華露台透過可伸縮的玻璃牆與室內隔開。（8899 Beverly）
石灰華露台透過可伸縮的玻璃牆與室內隔開。（8899 Beverly）
主臥室配有訂製木鑲板。（8899 Beverly）
主臥室配有訂製木鑲板。（8899 Beverly）

根據記錄，洛杉磯歷史上最高價的公寓銷售是在約15年前成交，當時美國作家Candy Spelling以3500萬元的價格買下位於世紀大廈（The Century building）的複式頂層公寓，該頂層公寓的居住空間超過1萬5000平方呎。

用餐區可輕鬆容納14人。（8899 Beverly）
用餐區可輕鬆容納14人。（8899 Beverly）

儘管參與「8899 Beverly」頂層公寓交易的人士，拒絕透露買家身分，但公開記錄顯示，新屋主是科茨(Tom Coates)，他是一位低調的舊金山商人，是傑克遜廣場地產(Jackson Square Properties) 的董事總經理，該公司擁有數十套房產。

起居空間採用玻璃牆和14呎高的天花板，整個空間寬敞而明亮。（8899 Bever...
起居空間採用玻璃牆和14呎高的天花板，整個空間寬敞而明亮。（8899 Beverly）

科茨的新住宅由設計師精心訂製打造，處處彰顯細節，頂層公寓擁有14呎高的天花板、定製木鑲板和手工設計。從地板到天花板的進口玻璃牆配有面板，只需按一下按鈕即可滑動打開，模糊室內和室外間的界限。室外有一個 2000平方呎的環繞式露台，覆蓋從義大利進口的石灰華。根據掛牌信息，開放式廚房配有頂級櫥櫃和電器，該單元還設有獨立入口和供業主員工和供應商使用的「服務走廊」。

頂層公寓還包括每月1萬1295元的HOA費用，涵蓋五星級生活方式服務，包括全天候禮賓和代客服務、最先進的健身房和室外游泳池、水療中心、壁爐和廚房。該大樓內還設有高級義大利餐廳Stella West Hollywood，步行即可抵達數十家其他餐廳和商店，距離比佛利山（Beverly Hills）僅5分鐘車程。

8899 Beverly開發案包括40間豪華公寓，每間起價約500萬元。大樓底層還有15套可負擔房出租，每月租金以市價為上限。

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