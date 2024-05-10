庫卡蒙加牧場市 內陸物流樞紐、交通要道

被譽為美國「母親之路」的66號公路貫穿庫卡蒙加牧場市區。（圖/居民提供）

南加 內陸庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）位於內陸帝國北部地區，大部分土地為住宅及商業區。與周邊城市安大略（Ontario）、芳塔那（Fontana）相似，庫卡蒙加牧場市也是內陸地區物流樞紐，還是交通要道，成為打造成內陸經濟文化中心有利因素。

庫卡蒙加牧場市靠近兩條州際公路和安大略國際機場，還有市區南部農地提供空間。在市區沿著Milliken街，在Archibald路和Etiwanda街間，還有Foothill大道，以及4th街，大約7萬平方哩土地上，建起多個大型物流中心以及其他小型製造公司。這裡有辦公園區，很多集中在Haven街沿線，還有購物區，比如Terra Vista Town Center；以及購物中心，比如Victoria Gardens步行街，還有在安大略橫跨4街的安大略購物中心。

該市還有一家小型鋼廠，稱為CMC Steel，是先前加州 唯一加工長鋼條的鋼廠，通過回收廢車或家電，生產再生鋼筋。

該市靠近兩條州際公路即15號、210號公路，均穿過市區，通過市區的還有歷史悠久的66號國道。15號公路位於高架橋上，穿過市區東南部的一個工業區、小型購物中心及住宅區。讓市區及南加州大部分地區與內陸高地沙漠及北部地區相通。而210號公路是東西向，貫穿市區北部。

市區交通主要由Omnitrans公車負責，在南部設有Metrolink車站，公車也提供前往安大略機場交通服務。庫卡蒙加牧場高鐵車站運營後，市區運輸系統將更加完善。