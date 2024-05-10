我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2025樂透綠卡揭曉 華男等20年 過半百才抽中

康乃爾大學校長也宣布卸任 半年來第3位常春藤校長下台

庫卡蒙加牧場市 內陸物流樞紐、交通要道

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
被譽為美國「母親之路」的66號公路貫穿庫卡蒙加牧場市區。（圖/居民提供）
被譽為美國「母親之路」的66號公路貫穿庫卡蒙加牧場市區。（圖/居民提供）

南加內陸庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）位於內陸帝國北部地區，大部分土地為住宅及商業區。與周邊城市安大略（Ontario）、芳塔那（Fontana）相似，庫卡蒙加牧場市也是內陸地區物流樞紐，還是交通要道，成為打造成內陸經濟文化中心有利因素。

庫卡蒙加牧場市靠近兩條州際公路和安大略國際機場，還有市區南部農地提供空間。在市區沿著Milliken街，在Archibald路和Etiwanda街間，還有Foothill大道，以及4th街，大約7萬平方哩土地上，建起多個大型物流中心以及其他小型製造公司。這裡有辦公園區，很多集中在Haven街沿線，還有購物區，比如Terra Vista Town Center；以及購物中心，比如Victoria Gardens步行街，還有在安大略橫跨4街的安大略購物中心。

該市還有一家小型鋼廠，稱為CMC Steel，是先前加州唯一加工長鋼條的鋼廠，通過回收廢車或家電，生產再生鋼筋。

該市靠近兩條州際公路即15號、210號公路，均穿過市區，通過市區的還有歷史悠久的66號國道。15號公路位於高架橋上，穿過市區東南部的一個工業區、小型購物中心及住宅區。讓市區及南加州大部分地區與內陸高地沙漠及北部地區相通。而210號公路是東西向，貫穿市區北部。

市區交通主要由Omnitrans公車負責，在南部設有Metrolink車站，公車也提供前往安大略機場交通服務。庫卡蒙加牧場高鐵車站運營後，市區運輸系統將更加完善。

加州 南加

上一則

庫卡蒙加牧場市平均房價近80萬元 年漲逾6%

下一則

倡嘻哈舞 台裔生膺美國總統學者獎

延伸閱讀

港府擬調低起表加幅 的士總會：失望

港府擬調低起表加幅 的士總會：失望
內陸華人愛去的購物中心現「零元購」 近40人被捕

內陸華人愛去的購物中心現「零元購」 近40人被捕
南加賭城高鐵開工 沿線期繁榮 地產專家：過程漸進

南加賭城高鐵開工 沿線期繁榮 地產專家：過程漸進
庫卡蒙加牧場市依托高鐵站 打造HART購物步行區

庫卡蒙加牧場市依托高鐵站 打造HART購物步行區
社區巡禮／聖伯納汀諾國家橙橘博覽會 走過百年

社區巡禮／聖伯納汀諾國家橙橘博覽會 走過百年
安大略機場客運 首季同比增10%

安大略機場客運 首季同比增10%

熱門新聞

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

2024-05-04 02:19
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47

超人氣

更多 >
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
員工推薦 Target最值得買的5商品

員工推薦 Target最值得買的5商品
「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議
「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走