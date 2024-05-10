庫卡蒙加牧場市平均房價近80萬元 年漲逾6%

庫卡蒙加牧場市靠近山麓社區。（圖/居民提供）

南加 內陸庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）建市近50年，隨著拉斯維加斯至南加的美國第一條高速鐵路施工，這座城市將設立南加端的庫卡蒙加高鐵站，方便高鐵乘客轉乘大都會鐵路客運列車，成為重要交通樞紐。該市也希望打造成內陸的經濟文化中心。庫卡蒙加牧場市作為內陸受華人青睞城市，房地產市場雖有起伏，但長期趨勢保持看好，目前平均房價 近80萬元，過去一年間上升逾6%。

庫卡蒙加牧場市於1977年建市，行政歸屬聖伯納汀諾縣，市區人口近18萬。據房市資訊平台Zillow資料，該市平均房價是77萬8238元，過去一年間上升6.4%，房屋掛牌上市後，平均十餘天就有人洽詢購買，最終交易額，往往比要價高。從2024年年初至3月末，當地房市有180套房屋待交易。2月末房屋平均出售價格是72萬3250元，一個月後是75萬5333元。

Zillow提供的2016年9月至2024年3月房市變動數據，2016年8月房價為46萬多元，至當年12月下沉至近45萬元，然後開始穩步上升，到2020年8月達55萬3000多元；此後房價迅速上升，至2022年7月達77萬4990元，此時正值疫情大流行，表明有房市過熱。2022年8月至2023年4月房市下行，房價下跌至73萬804元。隨後房價緩慢回溫。

另一房市資訊平台Redflin數據表明，庫卡蒙加牧場市房地產市場很有競爭力。今年以來房屋上市平均20天左右就可售出，而上一年同期是44天。3月間有81套住宅出售，上一年同期是109套，房屋平均出售價格是74萬1000元。2024年1月至3月間，當地有意購買新宅居民中，二成希望搬到其他城市；而高達八成買家，還是希望在本地換房後繼續居住。

庫卡蒙加牧場市之所以成為華人居民青睞城市，華資99大華超市進駐是重要原因之一。不出市區就可購買到華人傳統食材，超市也有其他亞裔居民喜歡的食品。而且周邊一些城市，比如奇諾市（Chino）、奇諾岡（Chino Hills）、東谷市（Eastvale）、科洛那（Corona）等，也都開設99大華超市，這樣使得購買食材更加豐富。同時，其他亞裔投資的商家餐飲，也日益多樣。

當地學區 教育品質優秀，市區由多個學區覆蓋，包括Alta Loma學區、Central學區、Cucamonga學區、Etiwanda學區，以及Chaffey聯合高中學區，還有多所私立學校，以及大學校區。市區還有兩家公共圖書館，這在南加州很多城市很少見。市區有內陸最大購物步行街維多利亞花園（Victoria Gardens）。未來五年內，還將建成依託高鐵站的HART綜合功能步行區。