臉書前亞裔CFO 豪擲5200萬現金在南加買房

地圖上的這棟宅邸，就是Gideon Yu豪擲5200萬元購買的豪宅。（谷歌地圖）

臉書 （Facebook）前首席財務官（CFO）Gideon Yu近日豪擲5200萬現金，買下南加馬里布（Malibu）的Point Dume海岸的一棟宅邸。這是Point Dume社區歷史上最大的獨立屋房產交易案。

根據Robb Report網站，Gideon Yu是韓裔科技投資 人，曾在2007年7月至2009年3月間擔任臉書首席財務官。三年前，他賣掉了位於舊金山 的Atherton mansion，在洛杉磯市休曼橡林（Sherman Oaks）社區郊外花費950萬元購置一套房產。之後Gideon Yu與妻子Susie Yu一直住在這裡。隨著夏日鄰近，Gideon Yu於近日在馬里布Point Dume社區豪擲5200萬元現金，購置了一套近海豪宅。

這套豪宅從未上市過，因此相關網路圖片甚少。根據Robb Report網站，這套房子占地0.76英畝，上次出售是在2020年，以2200萬元賣給Stuart 和Stephanie Liner夫婦，這對夫婦是地產投資商，專門購買宅邸，經過豪華裝修後再賣出。這對夫婦接手該房產時，房子需要大幅度重新裝修，裡面裝飾和設施十分陳舊。經過重新裝修改建後，這棟房子呈現時髦的現代風，並有獨一無二的，一覽無餘的海景。谷歌地圖顯示，該房產正在進行大規模施工。

Point Dume社區可俯瞰美麗的馬里布海岸線，一般遊客難進入私人領域。（加州州立公園網頁） Point Dume社區美麗馬里布海岸線。（加州州立公園網頁）

根據這棟豪宅之前的稅務資料，房子有五間臥室，七間浴室，居住面積達6000平方呎。房子配有一個標準大小的網球場，後院泳池可以俯瞰美麗的馬里布海岸線。這棟房子還有一個獨特的優勢，後院可以直通Little Dume Beach，這是一塊半私人海灘，位於Point Dume懸崖下方，路人很難進入。

Point Dume社區可俯瞰美麗的馬里布海岸線，一般遊客難進入私人領域。（加州州立公園網頁）

這棟房屋的鄰居恰巧是已故美國著名主持人強尼卡森（Johnny Carson）的前宅邸。之後強尼卡森的宅邸以4000萬買給了億萬富翁Riaz Valani。Point Dume社區此前房屋買賣最高紀錄為2022年初的4900萬元。該社區匯集了娛樂界、政商界眾多名人，包括鮑勃迪倫（Bob Dylan），西恩潘（Sean Penn），茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）等。

有傳言稱Gideon Yu在離職臉書時，獲得價值約五億元臉書股票。任職臉書之前，他是紅杉資本的投資合夥人，也曾擔任YouTube的首席財務官，促成16億5000萬的谷歌收購案。在入職Youtube之前，Gideon Yu為雅虎（Yahoo）公司的財務官及金融副主席，任職期間他促成了雅虎超過30宗大型收購、投資案，包括對阿里巴巴、淘寶、Overture等巨頭公司，市價超過50億元。如今，Gideon Yu是舊金山49人橄欖球隊的投資人之一，2012年，他成為NFL歷史上第一位有色人種主席。