我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

臉書前亞裔CFO 豪擲5200萬現金在南加買房

洛杉磯訊
地圖上的這棟宅邸，就是Gideon Yu豪擲5200萬元購買的豪宅。（谷歌地圖）
地圖上的這棟宅邸，就是Gideon Yu豪擲5200萬元購買的豪宅。（谷歌地圖）

臉書（Facebook）前首席財務官（CFO）Gideon Yu近日豪擲5200萬現金，買下南加馬里布（Malibu）的Point Dume海岸的一棟宅邸。這是Point Dume社區歷史上最大的獨立屋房產交易案。

根據Robb Report網站，Gideon Yu是韓裔科技投資人，曾在2007年7月至2009年3月間擔任臉書首席財務官。三年前，他賣掉了位於舊金山的Atherton mansion，在洛杉磯市休曼橡林（Sherman Oaks）社區郊外花費950萬元購置一套房產。之後Gideon Yu與妻子Susie Yu一直住在這裡。隨著夏日鄰近，Gideon Yu於近日在馬里布Point Dume社區豪擲5200萬元現金，購置了一套近海豪宅。

這套豪宅從未上市過，因此相關網路圖片甚少。根據Robb Report網站，這套房子占地0.76英畝，上次出售是在2020年，以2200萬元賣給Stuart 和Stephanie Liner夫婦，這對夫婦是地產投資商，專門購買宅邸，經過豪華裝修後再賣出。這對夫婦接手該房產時，房子需要大幅度重新裝修，裡面裝飾和設施十分陳舊。經過重新裝修改建後，這棟房子呈現時髦的現代風，並有獨一無二的，一覽無餘的海景。谷歌地圖顯示，該房產正在進行大規模施工。

Point Dume社區可俯瞰美麗的馬里布海岸線，一般遊客難進入私人領域。（加州...
Point Dume社區可俯瞰美麗的馬里布海岸線，一般遊客難進入私人領域。（加州州立公園網頁）
Point Dume社區美麗馬里布海岸線。（加州州立公園網頁）
Point Dume社區美麗馬里布海岸線。（加州州立公園網頁）

根據這棟豪宅之前的稅務資料，房子有五間臥室，七間浴室，居住面積達6000平方呎。房子配有一個標準大小的網球場，後院泳池可以俯瞰美麗的馬里布海岸線。這棟房子還有一個獨特的優勢，後院可以直通Little Dume Beach，這是一塊半私人海灘，位於Point Dume懸崖下方，路人很難進入。

Point Dume社區可俯瞰美麗的馬里布海岸線，一般遊客難進入私人領域。（加州...
Point Dume社區可俯瞰美麗的馬里布海岸線，一般遊客難進入私人領域。（加州州立公園網頁）

這棟房屋的鄰居恰巧是已故美國著名主持人強尼卡森（Johnny Carson）的前宅邸。之後強尼卡森的宅邸以4000萬買給了億萬富翁Riaz Valani。Point Dume社區此前房屋買賣最高紀錄為2022年初的4900萬元。該社區匯集了娛樂界、政商界眾多名人，包括鮑勃迪倫（Bob Dylan），西恩潘（Sean Penn），茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）等。

有傳言稱Gideon Yu在離職臉書時，獲得價值約五億元臉書股票。任職臉書之前，他是紅杉資本的投資合夥人，也曾擔任YouTube的首席財務官，促成16億5000萬的谷歌收購案。在入職Youtube之前，Gideon Yu為雅虎（Yahoo）公司的財務官及金融副主席，任職期間他促成了雅虎超過30宗大型收購、投資案，包括對阿里巴巴、淘寶、Overture等巨頭公司，市價超過50億元。如今，Gideon Yu是舊金山49人橄欖球隊的投資人之一，2012年，他成為NFL歷史上第一位有色人種主席。

投資 臉書 舊金山

上一則

不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

下一則

迪士尼投資19億擴建計畫 二讀拍板

延伸閱讀

北加州世華分會挺台灣進世衞 舊金山行動聲援吸睛

北加州世華分會挺台灣進世衞 舊金山行動聲援吸睛
紐約美國華人博物館遭抗議 被指「出賣華埠」

紐約美國華人博物館遭抗議 被指「出賣華埠」
超粗1.5米長肥蛇現身社區 「露出白肚」垂吊嚇壞路人

超粗1.5米長肥蛇現身社區 「露出白肚」垂吊嚇壞路人
金兌錫撥款法拉盛圖書館 助兒童雙語課

金兌錫撥款法拉盛圖書館 助兒童雙語課
華埠麥迪臣社區中心 獲高德曼撥款171萬

華埠麥迪臣社區中心 獲高德曼撥款171萬
布里德、殷嘉立參加日落區華社活動

布里德、殷嘉立參加日落區華社活動

熱門新聞

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

2024-05-04 02:19

超人氣

更多 >
華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」