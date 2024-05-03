房貸利率持續攀升 30年期達7.250%

本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）

4月29日當周，房貸利率 較上周回升，全面上漲約0.25個百分點，使得30年期固定抵押貸款 利率升至7.250%。專家預測，聯準會可能在今年晚些時候降息 ，但近期預計將維持利率不變。

最新發布的第一季度就業成本指數顯示，美國勞動成本上漲1.2%，超出預期，顯示薪資壓力增加。同時，4月美國消費者信心下降至一年半以來的最低水準，這些數據推動了抵押貸款利率的上漲。

大多數專家預計，聯準會近期不會宣布降息，但長期來看，今年可能會出現降息。洛杉磯 Beacon Economics 創始合夥人索恩伯格表示，「聯準會之所以保持利率不變，是因為通膨尚未完全降溫。」

LendingTree高級經濟學家 Jacob Channel表示，很可能需要再次適應高於7%的抵押貸款利率，至少在開始獲得更好的經濟消息之前是這樣。專家補充，雖然幾乎沒有人認為聯準會會宣布降低整體利率，但它對未來降息的說法可能會導致抵押貸款利率出現暴跌或飆升。

此外，接下來的經濟數據也將影響抵押貸款利率的走向，例如ADP4月就業報告，市場預計當月新增就業人數將下降；供應管理協會4月製造業採購經理人指數，市場預計將略微減弱；3月職位空缺和勞動力流動率調查，市場預計職缺數量將減少。根據過去情況，抵押貸款利率往往會因經濟好消息而上升，而全面低於預期時則下降。