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去年橙縣可負擔房 創6年新高 專家：數量仍遠遠不夠

記者朱敏梓／綜合報導
橙縣爾灣的一處可負擔公寓。（取材自The Alton Apartments）
橙縣爾灣的一處可負擔公寓。（取材自The Alton Apartments）

2023年橙縣（Orange County）建造了1900多套可負擔房（Affordable Housing），這是加州各市縣每年按收入水平報告住房產量六年來最高紀錄。不過專家仍表示，這個數量還是遠遠不夠。

自2018年以來，橙縣平均每年建造6800套住房，但只有不到15%是可負擔住房。目前加州法律要求各市縣制定各種收入水平的住房計畫，包括足夠的可負擔房，南加州政府協會負責分配撥款，確定每個城市和縣應該計畫多少資金，以滿足該州未來的住房需求。如果未能制定分區和計畫來滿足住房分配，可能會導致失去對開發決策的部分控制權，並每月面臨高達60萬元的罰款。

根據統計，橙縣去年總共開發了6900套住房，其中數量最多的是聖塔安那（Santa Ana)的1113棟，其次是爾灣（Irvine）的1368棟。倡導橙縣經濟適用住房開發的非營利組織負責人Cesar Covarrubias表示，這些數字表明該縣正在蓬勃發展，但在許多領域，城市可以更好地利用政策來確保可負擔房的發展。Covarrubias補充，城市在重新規畫房產時，應該從可負擔房中獲取社區福利，並考慮制定法律，要求新的住房開發項目留出一定比例的可負擔房。

目前，聖塔安那、爾灣、拉哈布拉（La Habra）和拉古那灘（Laguna Beach）等城市已經實施了這些法律，要求新的住房開發項目必須留出4%至25%的單位以供可負擔房或支付替代費用，然後可以用於支持城鎮其他地方的可負擔房。

在聖塔安那，該市被要求在2029年前規畫3137套住房，其中606套必須是極低收入住房。該市還規畫中等收入以上住房3487套，遠超過州府規定的1624套目標。聖塔安那規畫部經理Ali Pezeshkpour表示，隨著更多項目的開展，低收入和極低收入家庭的住房數量應該會增加。

儘管城市正在努力滿足國家的要求並鼓勵更實惠的開發，但目前建造單位仍面臨許多挑戰。專家表示，高昂的建築成本，加上高利率和不斷上漲的保險費用，只會突出建造人們負擔得起的新房子的矛盾。爾灣市住房經理布洛克(Keri Bullock)說：「利率已經嚇跑了通常可以使用的許多融資選擇，我們目前正在做的就是為利率下降做好準備，以便能夠再次採取行動。我們正在準備土地、專案和融資方案，以及當財務可行時重新進入建築市場。」

此外，可負擔房建設的另一個障礙是可能的反對聲音。聖塔安那規畫經理Ali Pezeshkpour說，解決社區阻力的方法是讓居民參與規畫過程，以表明負擔得起的開發案可以改善社區。

在橙縣，一個四口之家的年收入中位數為12萬7800元，想要獲得低收入住房資格，一個四口之家的年收入最高11萬4800元，即個人年收入最高8萬400元。

低收入 橙縣 加州

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