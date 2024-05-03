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舊金山中產幾乎消失殆盡 建商提供租房乏人問津

編譯組／綜合報導
Ventana公寓的租金，已下降10%，並提供若干月免租金，但效果有限。（取材自谷歌地圖)
Ventana公寓的租金，已下降10%，並提供若干月免租金，但效果有限。（取材自谷歌地圖)

多年來，舊金山的政客和房產倡議者不斷爭取建設客群為「消逝的中產階級」的住房，以滿足擁有足額收入、屬於中產階級，但卻無法負擔舊金山昂貴房產的人們住房需求。然而，最近開發商卻發現「消逝的中產階級」似已不復存在。近期以家庭收入在地區中位收入（area median income, AMI）100%至150%之間，即以約13萬元至19.5萬元的三口之家為客群的216個完工住房中，仍空置182個單位，僅15%找到了租戶。

George、Ventana及Canyon等公寓均以中等收入家庭為目標租戶，例如：教師、護士和消防員等。當George公寓在2022年1月開始出租時，總共302個單位中，其中91個目標市場是AMI 100%至150%者，但兩年後，另211個市價單位已出租達93%，但低於市價（below-market-rate, BMR）的91個單位只有26%有租戶。

另Presidio Bay已再降低Ventana公寓10%的租金，並提供若干月免租金，但效益仍有限。私人市場財務安排是基於BMR單位能產生多少收入，而高收入BMR單位的收益尚需用來補貼更低收入的單位。Presidio Bay創辦人兼董事總經理薩南達吉（Cyrus Sanandaji）說：「能提供55%AMI單位，是因為有110%的AMI單位；若沒有高AMI單位，我們無法補貼較低收入的AMI單位。」

在去年6月位於舊金山Mission Rock的Canyon公寓開幕儀式上，舊金山市長布里德（London Breed）將此項目列為公寓典範，而十個月後，該項目的市價單位出租達70%（共181個，出租其中126個），但BMR單位的出租率僅有27%（共102個，出租其中28個)。

今年4月，舊金山港務委員會投票，一致同意修改Mission Rock下一期的可負擔住房計畫；對於正在建設中的大樓，委員會取消了所有AMI 150%的單位，並將AMI 120%的單位從55個減少到24個，另將AMI 90%的單位從13個增加到35個。整體而言，該住房計畫可負擔單位數量將從97個減少到59個，市價單位則從157個增加至195個。市長辦公室住房和社區發展部的亞當斯（Dan Adams）表示，考慮到當前的市場動態，這些變化是合理的，並說明後續發展階段將彌補這些可負擔單位減少的情況。

另亞當斯表示，目前他專注於「程序性改進」，以消除官僚障礙，讓申請和簽租更加順利，不過港務委員會成員哈靈頓（Ed Harrington）質疑，現在就中等收入群體住房需求的討論似乎已是一個過時的想法，另資深灣區可負擔住房開發商、港務委員會成員吉爾曼（Gail Gilman）則表示，目標租戶的收入越高，就越不可能忍受市政的冗長官僚制度，並指出若作為一名租客，將難有動力完成需要經歷繁瑣的手續才能申請BMR單位的流程。

George公寓低於市價(below-market-rate, BMR)的91個...
George公寓低於市價(below-market-rate, BMR)的91個單位，只有26%有租戶。（截自Yelpmap)

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