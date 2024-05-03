亞凱迪亞擬建商住混合新大樓 擁319套公寓

項目設計圖。（取材自設計公司Studio One Eleven）

洛杉磯 縣華人聚居城市亞凱迪亞 （Arcadia）將新增一個擁有319套公寓的商住混合項目，該項目毗鄰亞凱迪亞市金線（Gold Line）輕軌站，該輕軌路線是連結亞市和洛杉磯市中心的重要交通方式。

Alexan商住混合項目位於150 N. Santa Anita Avenue，處於聖安妮塔大道（Santa Anita Avenue）、聖克拉拉街（Santa Clara Street）和惠勒大道（Wheeler Avenue）之間。根據亞市政府官方的描述，該項目將包括一棟七層建築，擁有319個單位和575個停車位；將公寓與辦公大樓分隔開的戶外廣場；以及一條連接居民與輕軌站和亞凱迪亞市中心的人行道。擬議項目涉及在總面積2.96英畝的地塊上建造一棟7層多戶住宅大樓，由319個住宅單元組成，其中包括26個可負擔房。

此外，項目規畫還包括，在現有的八層辦公大樓和擬建的住宅大樓之間建造一個室外廣場，在8層辦公大樓內擬建750平方呎的咖啡館。該項目將包括總共576個停車位，分布在兩個地上停車區和最多兩層的地下停車場。毗鄰項目場地東部邊界的小巷將被改造成步行街，以促進金線車站和市中心設施之間的連接。

亞凱迪亞將新增一個擁有319套公寓的商住混合項目。（取材自設計公司Studio One Eleven）

目前場地規畫和設計審查、小巷改造以及暫定地塊地圖還需要市府批准。該項目由Trammell Crow Residential和Positive Investments開發，將成為TCR的Alexan品牌公寓的一部分，該品牌公寓已在長堤（Long Beach）、蒙羅維亞（Monrovia）和北好萊塢以及麻州（Massachusetts）和華盛頓州興建。