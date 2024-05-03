亞凱迪亞擬建商住混合新大樓 擁319套公寓
洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）將新增一個擁有319套公寓的商住混合項目，該項目毗鄰亞凱迪亞市金線（Gold Line）輕軌站，該輕軌路線是連結亞市和洛杉磯市中心的重要交通方式。
Alexan商住混合項目位於150 N. Santa Anita Avenue，處於聖安妮塔大道（Santa Anita Avenue）、聖克拉拉街（Santa Clara Street）和惠勒大道（Wheeler Avenue）之間。根據亞市政府官方的描述，該項目將包括一棟七層建築，擁有319個單位和575個停車位；將公寓與辦公大樓分隔開的戶外廣場；以及一條連接居民與輕軌站和亞凱迪亞市中心的人行道。擬議項目涉及在總面積2.96英畝的地塊上建造一棟7層多戶住宅大樓，由319個住宅單元組成，其中包括26個可負擔房。
此外，項目規畫還包括，在現有的八層辦公大樓和擬建的住宅大樓之間建造一個室外廣場，在8層辦公大樓內擬建750平方呎的咖啡館。該項目將包括總共576個停車位，分布在兩個地上停車區和最多兩層的地下停車場。毗鄰項目場地東部邊界的小巷將被改造成步行街，以促進金線車站和市中心設施之間的連接。
目前場地規畫和設計審查、小巷改造以及暫定地塊地圖還需要市府批准。該項目由Trammell Crow Residential和Positive Investments開發，將成為TCR的Alexan品牌公寓的一部分，該品牌公寓已在長堤（Long Beach）、蒙羅維亞（Monrovia）和北好萊塢以及麻州（Massachusetts）和華盛頓州興建。
世邦魏理仕（CBRE）促成了該筆土地交易，根據其說法，北聖蓋博谷市場對住房的強勁需求和穩定的租金增長使此次土地購買成為「對新業主來說非常有價值的投資」。根據世邦魏理仕的研究，北聖蓋博谷是大洛杉磯地區租金成長最強勁的市場之一，租金較去年同期成長 1.8%。
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