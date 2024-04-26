美國10大賣房獲利都會區 加州占前6大 舊金山虧本率最高

去年12月至今年2月，舊金山大都會區約18%的房屋以低於之前購入的價格出售。（取自Pexels）

舊金山 紀事報報導，美國前50人口最多的大都會 區中，近期舊金山都會區的房屋售出價格低於購入價格的比率高於其他地區；2023年12月至2024年2月，舊金山大都會區約18%的房屋以低於之前購入的價格出售。但以獲利前十大都會區會來看，前六大則都在加州。

根據最近的銷售數據，舊金山和聖馬刁超過六分之一的屋主以虧本價格出售房屋，顯現該地區市場不景氣的跡象。根據房地產經紀網站Redfin的定義，從2023年12月至2024年2月，在前述兩個地區出售價格低於購入價格的房屋比率約為18%，高於美國前50大都會區中的任一區域。在該期間，全美範圍內僅有4.3%的房屋以虧本價格出售。以虧本價格出售的舊金山屋主比其他都會區的賣家損失更大，平均損失為15.6萬元。

美國50大都會區「售屋獲利」前十高(資料來源：Redfin、舊金山紀事報 編譯組／製表)

灣區其他區域的房屋以虧本價格售出的可能性則小得多；在屋崙（奧克蘭）大都會區（包括阿拉米達和康曲柯士達）約6%的房屋售價低於購入時的價格，在聖荷西大都會區約4.7%的房屋售價低於購入時的價格。

前述比率稍高於2023年5月至7月的情況，當時屋崙都會區約有3.5%、聖荷西都會區約有3.3%的房屋以虧本價格出售，而舊金山都會區仍位居最高，約有12%的房屋以虧本價格出售。

根據Redfin的數據，在前幾年購屋的大多數舊金山都會區屋主仍繼續所有他們的房產，但Redfin提到，在疫情初期、房價 飆升時購房的人，現在可能因為生活中的重大事件（例如：離婚或有了新工作）而出售房屋。

於2022年，舊金山房價在持續攀升數個月後急遽下降，此情形與全國買家更傾向購入郊區城市住房而非城市核心地區的趨勢相呼應。住房供應不足使房價無法降溫，與2020年利率曾低於3%的情形相較，許多屋主不願在利率保持近7%（30年貸款）的情況下搬離住房。

依Redfin數據，舊金山地區的房屋售價仍高於其他都會區，從去年12月至今年2月的房價中位數為141萬元，其次為聖荷西地區，房價中位數為133萬元。

由於灣區市場的房價仍然十分高昂，絕大多數的賣家在市場中賺取了數十萬元；根據Redfin的數據，儘管舊金山都會區仍有近20%的賣家是以虧本價格出售房屋，賣家獲益中位數仍有48.2萬元，是美國最大都會區中的第三高。