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房市不明 南加建商小規模開發 分批推向市場

記者啟鉻／洛杉磯報導
面對房市不確定性，南加州建商採取小規模開發分批推向市場。（記者啟鉻／攝影）
面對房市不確定性，南加州建商採取小規模開發分批推向市場。（記者啟鉻／攝影）

據美國房地產專業媒體報導，進入4月房地產開發商們的信心開始趨於穩定，原因或與潛在買家正在等待有關。文章說，雖然房地產市場整體上正趨於復甦，但建商情緒仍低於2020年末高點。南加華人地產專業人士表示，在聯準會利率維持高位前提下，開發商正謹慎面對房市，採取小規模開發建案，分批推向市場策略。

根據新近公布數據，全美在4月間房市景氣指數保持在51，這是自去年7月以來最高水平。對此全美房屋建築商協會（National Association of Home Builders）首席經濟學家迪亞茨（Robert Dietz）表示，4月間的數據表明房地產市場需求潛力持續存在，但買家在能更好地判斷利率走勢之前，都在猶豫不決。同時，全美部分最大房屋建築商最近報告了強勁的訂單數量，並表示消費者正在習慣仍然較高的抵押貸款利率。

南加房地產投資專家謝宗煌認為，現在國內通膨居高不下，原本一般預想在2024年末前聯準會利率會調降，而且會調降一至二次。不過隨著伊朗與以色列開戰，石油價格會上升，也會導致國內物價繼續上漲，所以有人估計如果國內通膨持續居高不下，聯準會為了壓制通膨，有可能今年年末前甚至不會降息。對於建商來說，這也也是沒有辦法的，如果不開發住宅銷售，對於建商也有很大損失。

謝宗煌說，所幸房市買家需求持續存在，於是眾多建商只好小規模開發，先建十幾棟住宅，分批推向市場，這種方式既可以避免更大損失，也好觀察市場動向，及時採取因應策略。小規模的開發住宅上市，對於買家來說，需要排隊等待。而這是開發商們所希望的，因為多個買家激烈競價，在開發商看來也有更多升值空間。

奇諾岡開發商Michael Chu表示，現在物價持續上漲，開發商在奇諾岡建住宅，若每單位價格低於130萬元，就不賺錢。買家大有人在，都在等待聯準會降低利率，如此才能讓住房抵押貸款利息更低，因為多數買家還是需要貸款購房。面對房市現狀，建商既要考慮在聯準會利率高位時，小心開發建案，持續囤地，還要想方設法吸引買家光顧並促銷。

他認為，從目前市場情況看，聯準會到了不得不降低利率的時候，對開發商來說也正積極從小規模開發到大量向市場推出住宅做準備。

據統計，在全美各地區，進入4月，東北部和西部建商信心有最大增長，中西部建商信心略有上升，而南部地區建商信心略有下降。

利率 聯準會 房地產

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