舊金山普里西迪歐高地 加州太平洋醫院遺址將建320戶住宅

普里西迪歐高地(Presidio Heights，如圖)是舊金山昂貴的地段，廢棄的加州太平洋醫院遺址即將有新開發案。（翻攝自Google Map）

普里西迪歐高地(Presidio Heights)是舊金山 昂貴的地段，廢棄的加州 太平洋醫院(California Pacific Medical Center)遺址，在2020年獲得市府規畫委員會批准一項開發案，這個5畝大的區域2022年轉手。開發商沙菲葉(Dan Safier)日前宣布新開發案，他所做的承諾讓周圍鄰居鬆了兩口氣。

2020年批准的那項開發案，是要在這塊地上興建273戶公寓式住宅，分布在12棟建築物中。法律規定新建案必須有相當的部分是給低收入 戶，那項開發案包括低收入戶的居所，有些附近居民對這一點不滿。在這個高品味的地區，有人擔憂低收入戶入住會給社區帶來麻煩。

沙菲葉的普拉多集團(Prado Group)在2022年以大約5000萬元買下這塊地，過去一年中在計畫如何開發。他近期向社區公布他的新構想，許多鄰居擔心新案的建築可能會比原先批准的80呎限高超出。沙菲葉保證新開發案的建築物，不會超過80呎，讓這些鄰居鬆了第一口氣。

新案要建320戶公寓式住宅，另外還有15間連棟屋(townhomes)。住宅單位數目雖然增加，但室內總面積卻從43萬4000平方呎減少到35萬5000平方呎。

另外，普拉多集團還要在這裡開發一個長者住宅專案(senior living project)，包括157間獨立生活單位(independent living units)和75間輔助生活與記憶照護單位(assisted living and memory care units)。

沙菲葉決定不包括低收入戶住宅，這樣他依法必須付給市政府另行開發低收入住宅的經費，他預期要繳4300-4500萬元給市政府。此地居民對這項改變相當歡迎，這讓他們鬆了第二口氣。

沙菲葉希望新開發案在今年9月或10月得到規畫委員會的批准，這樣工程可以在2026-2027年破土施工。沙菲葉的一番話令聽眾十分滿意，舊金山70多年來沒有夠規模的住屋興建案，這項工程不但會建出數百戶漂亮的住屋，而且在格調上絕不會輸給周圍的建築物。