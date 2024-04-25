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Uber前副總裁1080萬售出洛城豪宅 半價賣 虧千萬

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
後院的無邊泳池。(Realtor.com)
後院的無邊泳池。(Realtor.com)

曾經風光無限、紅極一時的共享電動滑板車Bird創辦人凡德贊登（Travis VanderZanden）近日出售他位於洛杉磯頂級社區貝萊爾（Bel-Air）的豪宅，虧損1100萬元。

可俯瞰城市和峽谷景觀。(Realtor.com)
可俯瞰城市和峽谷景觀。(Realtor.com)

紀錄顯示，凡德贊登2020年從「每日秀」主持人Trevor Noah手中以2170萬元買下該處房產，並在接下來的六個月對該處進行大幅翻修。2021年4月，凡德贊登突然搬到邁阿密，該房產以2499萬5000元的價格掛牌求售，但一直沒有找到買主。到2023年初，該房產的要價已降至1890萬元。經過三年進出市場，這位科技企業家的豪宅最終以1080萬元出售，比他購買時的價格，少了近1100萬元。

開放式的明亮客廳。(Realtor.com)
開放式的明亮客廳。(Realtor.com)
面積為2200平方呎的主臥室(Realtor.com)
面積為2200平方呎的主臥室(Realtor.com)

凡德贊登積極地出售這棟豪宅，這一點也不奇怪。他曾任Lyft營運長和Uber副總裁，也是Bird的創辦人兼前執行長。Bird是一家曾風靡全美的共享電動滑板公司，在2019年鼎盛時期，估值達25億元。2020年遭受新冠疫情打擊，2023年12月公司宣告破產

帶有水族館的吧台。(Realtor.com)
帶有水族館的吧台。(Realtor.com)

這座房屋坐落在佔地1英畝的海角上，能夠俯瞰Bel Air Country Club高爾夫球場和城市天際線，於2019年竣工，並於同年首次以2050萬元出售。內部兩層陽光普照的室內面積總計約1萬平方呎，共有6間臥室和7.5間浴室。該住宅有多個豪華設施，包括有水族箱裝飾的石質酒吧、雪茄室、帶大理石壁爐的書房、電影院、家庭健身房等。

家庭健身房。(Realtor.com)
家庭健身房。(Realtor.com)

室內時尚的廚房，配有一對大理石島台、高端Miele電器、訂製櫥櫃和最多可容納250瓶的恆溫葡萄酒儲藏室。樓上有一個面積2200平方呎的主臥室，設有酒吧、客廳、雙陳列室壁櫥和大理石浴室，以及一個800平方呎的陽台，可欣賞海景和城市景觀。

家庭活動室的牆壁上，裝有可隱藏的玻璃門，可輕鬆進入戶外用餐露台。 後院則有一片廣闊的草坪和62呎長無邊泳池，泳池的透明邊緣似乎懸停在遠處城市上空。房屋配有先進的Control4家庭自動化系統和全自動Lutron遮陽簾，讓一切變得更加酷炫。

時尚的外觀。(Realtor.com)
時尚的外觀。(Realtor.com)

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