南加河濱縣新社區「傳世農莊勇士」 經濟又便利

南加內陸河濱縣坦密庫拉市新開發社區「傳世農莊勇士」的住宅景觀。（房源網）

南加內陸河濱縣坦密庫拉市（Temecula）以其迷人的風景、傳統的葡萄酒莊和歷史悠久的老城而聞名，是各地旅遊者的觀光目的地。當地新開發社區「傳世農莊勇士 」（Valiant at Heirloom Farms）被譽為既經濟又便利的社區，正在重新詮釋南加州的居住標準。

沿著15號公路北向，經過坦密庫拉市區段不久，就可在右手邊看到正在施工的「傳世農莊勇士」社區。由於臨近15號公路，交通便利是其一大優勢，而且距市中心僅十幾分鐘車程。65萬元左右的房價 ，可以讓入住者同時擁有高標準的生活質量和經濟便利的社區。

南加內陸河濱縣坦密庫拉市新開發社區「傳世農莊勇士」的住宅景觀。（房源網）

具體而言，「傳世農莊勇士」位於市區北部高地、可以眺望山景，只須很短車程就可到達日常生活所需的便利設施。地理位置優越，比鄰洲際公路、多家超市、湖泊、購物中心，如好市多、山姆會員店。對於亞裔或華人來說，也可以找到適合自己口味的美食。

南加內陸河濱縣坦密庫拉市新開發社區「傳世農莊勇士」的住宅內部配置。（房源網）

據地產網站Zillow資訊，目前，坦密庫拉市的平均房價近76萬元，而在「傳世農莊勇士」社區住宅價格相對經濟。這裡面積1883平方呎三居室三衛浴兩車位車庫的兩層獨立屋，價格約65萬元，沒有HOA。另外一戶面積2155平方呎，四居室三衛浴的兩層獨立屋，售價69萬元。還有一款面積1731平方呎兩層獨立屋，三居室2.5衛浴兩車位車庫，價格近63萬元。

這裡屬於Temecula Valley學區，附近有中小學校。從這裡前往聖地牙哥海洋世界、動物園、酒莊、社區公園、聖塔安那山地以及坦密庫拉老城區都很方便。

據地產網站Refin資訊，坦密庫拉市年初住宅交易的中間價是68萬9000元，2月房價較上一年同期上漲4.4%。該地住宅出售資訊一經公布，約28天內有4個買主報價。值得一提的是，住宅最終交易價往往比最初報價要高。

實際上，坦密庫拉市的房地產市場一直較為穩定，也呈現多樣性。該地區有各種不同風格和價格範圍的住宅，比如舒適度很高的獨立屋、豪華別墅以及鄉村風格的農舍。葡萄酒莊所在的山谷地區更為豐富，吸引了不少投資 者，尤其是來自中國的投資商人。