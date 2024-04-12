南加房地產業年初就業趨冷 專業人士：主要這些原因

洛杉磯東區一處城市建案正在施工。（記者啟鉻／攝影）

南加 州房地產 業界2024年初就業人數減少，地產界華人專業人士認為，除了季節性因素，也可能與湧入大量的新移民就業有關，同時房地產界傳統做法落伍也是原因之一。

據報導，南加州 地區2024年1月，洛杉磯、橙縣、河濱縣和聖伯納汀諾縣的房地產業界相關就業人數是75萬4500人，比上個月減少了1萬2700人。報導指出，在疫情前的2015至2019年，每年1月平均減員1萬1120人。

此外，在過去12個月中，上述四縣房地產工作增加了1萬3000個職位，增長了1.8%。但這個數字低於大衰退結束以來，每年增加1萬4000個職位的招聘速度。

一般分析，南加州1月房地產就業人數減少主要原因與季節性有關。華人物業管理經理人孫偉認為，還有其他原因不能忽視。比如近期偷渡人數遽增，他們可以承受比正常時薪更低報酬，相對容易獲得雇用。而一些要求正常時薪的求職者就會遭排斥，得不到工作機會。這種情況很多人都沒有注意到，也造成很多人在房地產業找不到工作機會。所以，有些城市有建案開工，但部分求職者仍是找不到工作。

南加華人地產公司總裁丁小龍表示，從南加州華人區房地產界看，一些傳統做法阻礙了房地產業發展，比如部分地產經紀仍是採用傳統做法作業，而不積極應用新技術，比如大數據平台。還有就是房地產市場仍存在不良風氣，不當競爭擾亂正常秩序。