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橙縣森林湖市The Meadows社區 擬建541獨立屋

記者啟鉻／森林湖報導
森林湖市規模最大獨立屋社區The Meadows。（記者啟鉻／攝影）
森林湖市規模最大獨立屋社區The Meadows。（記者啟鉻／攝影）

南加橙縣森林湖市（City of Lake Forest）建市歷史只有30餘年，市區人口不到10萬人。房市表現在南加很搶眼，中間房價超過110萬元。該市與爾灣市為鄰，近年不少富裕新移民將購屋目標轉向森林湖市，其中相當多數是華人。市區正在開發的The Meadows社區，是目前橙縣規模最大的獨立屋社區開發案之一。

房地產市場數據平台Redflin指出，森林湖市在2024年3月間房屋中間售價是120萬元，比上一年同期漲21.1%。每棟住宅一經掛牌上市，平均就會收到五個買家要求購買，27天內就會售出，而在2023年售出時間是57天。2024年2月間當地售出34棟房屋，去年同期是51棟。

另一家房市數據公司Zillow表示，森林湖市房屋平均價格超過112萬元，一年間上漲逾11%。據預測，未來該市房屋價格趨勢仍持續看漲。

Redflin統計，2023年12月至2024年2月間，森林湖有意願在其他地區購屋的外遷居民比率約為二成，其餘八成居民仍希望居住在當地。

根據市府提供的資訊，近年獲准開發的社區住宅建案就有至少五個，其中建獨立屋就超過1100套，其他還有城市聯排屋、可負擔住宅、康斗、老人公寓等。

在諸多建案中，位於市區Bake Parkway以南和Rancho Parkway以東的新開發社區The Meadows，據稱是目前橙縣規模最大獨立屋建案。占地126畝，開發541棟豪華獨立屋，以及提供年長者的65個單位可負擔公寓，還有七個公園、一個居民公共游泳池及綜合娛樂設施、健行步道等。按照原先開發計畫，未來這裡開發的獨立屋總數超過600棟，老人公寓數量也會增加。同時還要建設一所小學，學區屬於Saddleback Valley USD。這項建案於2020年1月由市議會通過。

另一項新社區開發案是Serrano Summit，計畫建設537棟獨立屋和城市聯排屋。位於市區Commercentre Dr.以南，介於Biscayne Bay Dr. 和Indian Ocean Dr.之間。該建案包括六個居民區、二個社區公園以及一個提供居民使用的休閒娛樂中心。

還有一個獨立屋社區開發案Teresina，建85個單位獨立屋。位於Serrano Highlands居民區，占地24.6畝，其他社區包括社區公園、開放空間和提供社區配備的基礎設施等。

另外兩個開發案是Mountain View和Portola Center，建設71個單位的可負擔集合住宅、926個單位住宅包括獨立屋、城市聯排屋和可負擔老人商住混合住宅等。

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