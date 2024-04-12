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灣區芳草島社區成形 重建促發展 公寓房價55萬~440萬

編譯組／綜合報導
舊金山芳草島（Yerba Buena Island）的新社區正在發展中。（取材自開發商官網）
舊金山芳草島（Yerba Buena Island）的新社區正在發展中。（取材自開發商官網）

舊金山紀事報（SF Chronicle）報導，芳草島（Yerba Buena Island）上的新社區對大多數的灣區居民來說，僅是行駛時路上風景的一隅，但對於購置島上第一個開發項目Bristol公寓而成為首批入住的50位居民來說，這裡正在成為緊密的社區。

芳草島是一座占地147英畝的天然岩石高地，並由一條短堤道與占地403英畝的人造金銀島（Treasure Island）相連結。未來20年，在這兩個島上的重建開發計畫，預計要建造8000個公寓，其中266套位於芳草島，其餘則坐落在金銀島。目前，兩座島上已竣工或正在施工中的公寓約有1000套，包含105套於去年在金銀島上開放入住的可負擔房Maceo May公寓。在整個重建項目中，約有27%的住房將低於市場價格，而芳草島的住房則僅有10%是經濟實惠的可負擔房。

芳草島第一階段的開發始於2020年初，當時開發商Wilson Meany和Stockbridge Capital Group於舊金山傑克遜廣場（Jackson Square）附近開設了銷售中心，期望潛在買家可以在城市中享受美食，然後乘坐吉普車前往該島參觀。但新冠疫情打亂了一切，加上大幅升息、通貨膨脹以及灣區經濟從疫情中艱難恢復，導致銷售一直低迷到2023年。不過銷售團隊表示，情況正在好轉中。根據最新資訊，擁有124個單元的Bristol公寓已售出51套，價格從55萬到440萬元不等，還有六套在簽約中。

芳草島下一階段由開發商Chris Meany負責的項目Cove Residences在3月上市，其中12套聯排別墅已竣工，另有14套公寓可在4月時入住。這些面積約2000~4000平方呎的聯排別墅並不便宜，起價接近300萬元，其中配有私人電梯、大理石壁爐及多個露台和陽台的別墅售價，甚至高達1200萬元。

Chris Meany說，雖然乘坐渡輪從金銀島到舊金山的渡輪大廈（Ferry Building）大約只需六分鐘，但大眾仍難以擺脫島上與世隔絕且難以透過駕車抵達的印象。Chris Meany指出，他們面臨的挑戰是需要說服人們來島上參觀，即便事實證明，與Sea Cliff相較，芳草島與市中心的距離是更近的。

根據芳草島居民所述，儘管芳草島的人口不到100人，但已發展出繁忙的社交生活。一位在芳草島Bristol公寓置產並入住的居民說，住在這裡就像在度假一樣。他買下Bristol公寓時，正承租位於10th St.和Market St.的40層大樓NEMA的一套公寓，但他從來不認識NEMA的鄰居。他不喜歡每個人互相忽視的狀態，而在Bristol公寓，他們聚集了一群友善且積極參與社區活動的居民。

芳草島即使有新的開發計畫，但島上75%以上仍是開放空間，其中包含72英畝的公園、5英里的小徑、寵物公園和Clipper Cove海灘。

芳草島（Yerba Buena Island）、金銀島(Treasury Isl...
芳草島（Yerba Buena Island）、金銀島(Treasury Island)是舊金山附近的島嶼，坐渡輪或開車可達。(取材自Google Map)

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