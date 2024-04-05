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專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

房貸利率持平 降息恐延至夏末或秋季

記者趙健／洛杉磯市報導
本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）
本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）

4月1日當周房貸各期利率較上周基本持平，30年期固定抵押貸款利率仍為6.625%。

舊金山Fed行長Mary Daly和克利夫蘭Fed行長Loretta Mester近日發表講話預計今年會降息，但認為不會很快開始。根據聯準會期貨交易，6月降息的可能性目前已降至約63%，低於一周前的約70%。

專家指出，最近的經濟數據可能會影響聯準會未來降低整體利率的決定，而開始降息的時機越晚、降息次數越少，抵押貸款利率的情況就越糟。英國「金融時報」認為，在美國通膨數據走強後，今年前兩個月份的消費者物價指數(CPI)超預期成長，美國公債殖利率以及抵押貸款利率將繼續攀升；「華爾街日報」則將近期利率上升的責任歸於供應管理協會(ISM)1日發布的製造業採購經理人指數（PMI），3月值升至50.3，高於上月47.8，是1年半以來首次達到50以上的擴張水平。

專家表示，雖然這些經濟數據對利率的實質性影響有限，但它們可能會損害市場情緒。此前市場曾預期自今年5月或6月開始3次降息，現在一些人已經在擔心聯準會可能只會降息兩次，並延後至夏末或秋季開始。

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