南加河濱縣派里斯市 百年老城 擁美西最大鐵路博物館

南加鐵路博物館展品。（取材自博物館官網）

河濱縣派里斯市（Perris），是100餘年前因加州 鐵路線延伸至南加 地區，圍繞車站而建立起來的城市。因此這裡有美西最大鐵路博物館 （Southern California Railway Museum），派里斯車站（Perris Depot）被收錄在聯邦國會圖書館歷史文獻中。現在為推動以鐵路博物館為主題的市區觀光，派里斯市準備投巨資修建一條鐵路，可以從市區載遊客到達鐵路博物館，遊客也可在市區參觀。工程將耗時約兩年。

1880年代，加州鐵路線向南加州發展，需要在如今的巴士度（Barstow）和聖地牙哥（San Diego)間設立一個車站，於是選在如今派里斯市所在的地方，建立Perris Depot車站。隨著大批居民從附近地區遷移過來，形成一個城鎮。派里斯市的名稱Perris是以南加州鐵路首席工程師Fred T. Perris命名。派里斯市在1911年正式成立，起初屬於聖地牙哥縣，後來由河濱縣管轄。

南加鐵路博物館展品。（取材自博物館官網）

南加州鐵路博物館1956年成立，原先稱為Orange Empire Railway。作為美西規模最大的鐵路博物館，藏品有鐵路機車、客貨列車、街車、城際電車，還有鐵路建築，以及其他自1870年代開始的相關文物收藏。鐵路博物館已成為派里斯市城市名片之一，吸引全美乃至世界各地遊客。派里斯市府也在積極推動以此為主題的觀光項目。

派里斯市老城區一家美髮店，號稱世界之最。（記者啟鉻／攝影）

派里斯市在2023年7月宣布，從州府獲得1000萬元撥款，其中800萬元用於從市中心的Metrolink鐵路車站增修一條輕軌線，通往鐵路博物館。另外200萬元，用於老年中心擴建。資金還用於改善鐵路博物館軌道和景觀。市府表示，這條新線路可以讓居民或遊客搭乘博物館傳統紅色電車，從博物館到市區Metrolink車站，然後返回。

派里斯市老城區街景。（記者啟鉻／攝影）