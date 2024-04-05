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舊金山公寓房價觸底 今年估將顯著回升

編譯組／綜合報導
舊金山公寓價格在疫情期間大幅下跌，但最近已見回升。(取材自Zillow)
舊金山公寓價格在疫情期間大幅下跌，但最近已見回升。(取材自Zillow)

舊金山紀事報（SF Chronicle）報導，現在舊金山的公寓（condo）價格仍遠低於疫情前的水平，許多大型建築仍處在半空置的狀態，可能填滿空房的潛在買家尚未回歸。不過，舊金山房地產公司Vulcca的創始人巴山（Mike Basham）表示，市場已經觸底了，「而且可能在一年前就到底了」，情況正在改變中。

在疫情期間，灣區房地產市場中，很少有像舊金山公寓一樣受到如此嚴重的打擊。房地產經紀網站Zillow的數據顯示，從2020年2月到2024年2月，舊金山的獨立屋價值平均從144萬元降到136萬元，降幅約5.5%；在同一期間裡，舊金山的公寓價值跌了12.8%，從114萬元跌至99.7萬元；東巴洛阿圖（East Palo Alto）的跌幅更大，約為16.6%，從82.2萬元跌至68.6萬元。

然而，在上述同一時間，利佛摩（Livemore）、聖拉蒙（San Ramon）和都布林（Dublin）等郊區城市的公寓價值均迅速上漲；其中，利佛摩的房價從57.2萬元上漲36.5%，達78.1萬元。

房地產公司預估，今年舊金山公寓價格將顯著回升。(取材自Zillow)
房地產公司預估，今年舊金山公寓價格將顯著回升。(取材自Zillow)

通常，公寓房價會隨著灣區房地產市場的整體趨勢起伏，買家對於像舊金山這類城市核心地區的需求降低；尤其是能夠遠距工作者，多轉向其他可以用相同價格獲取更多房屋面積的城市。大多數購房者仍然更喜歡獨立屋，但灣區以庫存稀少而聞名，這使得一些買家考慮了公寓，特別是首次購屋者。

指南針公司（Compass）首席市場分析師卡萊爾（Patrick Carlisle)表示，今年舊金山公寓市場將會出現「顯著反彈」。從2023年12月到2024年2月，舊金山公寓的價格中位數已較2022-23年同期間上漲約5.6%。該公司行銷部門資深董事總經理希思伍德（Krysen Heathwood）表示，自今年初以來，市中心公寓的價格一直在攀升，儘管漲幅沒有舊金山其他地區高。

房地產經紀人表示，前述差異與市中心地區的經濟和社會環境有關，市中心的公寓可能需要支付數千元的房屋所有權人協會（HOA）費用，因而降低對每月生活成本較敏感的潛在買家購買誘因。

如果現況持續下去，今年舊金山公寓價格會上漲多少呢？卡萊爾表示，不太可能達到2022年的熱況，因為當時的低貸款利引發了市場繁榮；巴山則指出，如果看到公寓價格創下歷史新高，他不會感到驚訝。

巴山表示，仍有很多因素吸引買家來到舊金山，例如這座城市的夜生活和社交場所，將吸引年輕的公寓買家，他們往往是年輕工作者。Christie's International的專家林姆（Chris Lim）也說，從長期來看，這些房屋將像該市歷史上的房屋一樣價值暴漲。

舊金山-聖荷西都會區典型公寓漲幅前十大城市(資料來源：Zillow、舊金山紀事報...
舊金山-聖荷西都會區典型公寓漲幅前十大城市(資料來源：Zillow、舊金山紀事報 編譯組／製表)

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