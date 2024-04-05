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聖荷西最佳賣房時機6月上半 售價高5.5%

編譯組／綜合報導
根據房地產經紀網站Zillow分析，今年掛牌銷售房屋的最佳時機可能是6月初。(Marcus Lenk/Unsplash)
根據房地產經紀網站Zillow分析，今年掛牌銷售房屋的最佳時機可能是6月初。(Marcus Lenk/Unsplash)

舊金山紀事報（SF Chronicle）報導，傳統上，春季是將房屋掛牌投入市場的最佳販售時機，因為此時會有許多家庭開始考慮搬家。不過，依據房地產經紀網站Zillow的研究報告結果，若希望在舊金山都會區以最優異的價格賣出房產，賣家應提早數個月將房屋掛牌上市。

這項該報告指出，2月下半是舊金山都會區掛牌出售房屋的最佳時點，在此期間掛牌銷售的典型房屋價格比平常高出4.2%，大約5萬元。

Zillow使用2023年銷售數據進行分析，並做出上述結論。其中，舊金山都會區的最佳賣房時機（2月下半）是所有都會區中最早的；大多數的地區，包括聖荷西都會區，掛牌出售房屋的理想時段為5月至7月。

在Zillow分析的所有地區中，聖荷西都會區房屋上市的最佳時機是6月上半月 ，銷售的房屋會有最多的加乘效益及增值，房屋價格較平常高5.5%，即約8.8萬元。在聖荷西的買家，因為爭奪位於郊區且數量有限的房產，使聖荷西的房價長速度，位居加州大型城市最快之列，成為十分熱門的房地產市場。

Zillow指出，「房屋庫存持續有限」代表許多都會區的銷售高峰期間，很大程度是取決於抵押貸款利率的變化，而非純粹隨著天氣變暖、有更多房屋出售的季節性趨勢。依聯準會最近的訊息，利率調降最快要到2024年中期才會啟動，因而推論今年掛牌銷售房屋的最佳時機可能在6月初左右，與往常的時間相比較晚。

然而，舊金山部分房地產經紀人則建議，在1月或2月時將房產掛牌上市，因為該時段原本的房產庫存量就已非常緊俏，買家提出高於標價的可能性也更大。

在Zillow該份報告中，並沒有提供都會區房屋通常於何時段最便宜的資訊；但在全美範圍內，在11月或12月掛牌銷售房屋的售價，較平時會低3%至4%，因為該時段是屬於長假期間，潛在買家不會將心思放在置產上，房屋需求量通常會下降。

掛牌賣屋最佳時機及增幅前十大都會區(資料來源：Zillow、舊金山紀事報　　　編...
掛牌賣屋最佳時機及增幅前十大都會區(資料來源：Zillow、舊金山紀事報　　　編譯組／製表 )

舊金山 聖荷西 房地產

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