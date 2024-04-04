嗆辣紅椒樂團成員降價售洛豪宅 七邊形設計猶如「空間站」

建築群分為兩棟建築：建於 2000 年代的玻璃主屋和建於1953年的房屋。（zillow）

美國知名另類搖滾樂團嗆辣紅椒（Red Hot Chili Peppers）貝斯手Flea（本名為Michael Peter Balzary），近日再度掛牌出售其位於洛杉磯 La Crescenta山腳下的豪宅，售價699萬7000元。在2019年，他以425萬元的價格購入這座佔地五英畝的莊園後，曾在2022年試圖出售該房產。

1350平方呎的現代空間擁有由建築師設計的獨特內置設施。（zillow）

早在2022年初，Flea在比佛利山 莊的陡峭山脈中購入了1400萬元的房產，並在Malibu Colony的專屬門禁社區擁有一個小型隱居處。當時，他決定將藏匿在洛杉磯的La Crescenta山麓的時髦住宅以980萬元的價格出售。兩年多後，他這棟位於格蘭岱(Glendale)附近的房產再次掛牌，近700萬的要價大幅高於他在2018年從當代藝術家Lari Pittman和Roy Dowell手中購入的價格430萬。不過在Flea擁有期間，他對該房產進行了擴建，增加了約875平方呎，包括一個小屋和一個游泳池。

七邊形結構的住宅看起來像個「空間站」。（zillow）

房屋處處能欣賞城市和山脈景觀。（zillow）

這座山頂大院位於洛杉磯市中心以北約 20哩處，坐落在與洛杉磯國家森林接壤的「多肉花園」中，包括兩棟主要住宅，一座是由洛杉磯建築師Michael Maltzan設計的玻璃主屋，利用「自然砍伐的、當地採購的樹木」建造。另一座是由著名現代主義建築師Richard Neutra為其秘書Dorothy Serulnic和她的丈夫專門打造的1950年代住宅。

室外的Johnston Vidal 游泳池。（zillow） 主臥室的曲線形便士瓷磚浴室。（zillow）

主宅的設計令人印象深刻，它是一個七邊形結構，環繞著一個中央庭院，以及Maltzan設計的玻璃屋，看起來就如同一個具有科技感和神秘色彩的「空間站」，該設計曾獲美國建築師學會的三重獎。房產內還有一個完全由紅木覆蓋的附屬小屋、一個戶外電影亭，這裡的幾乎每個位置都可以欣賞到一覽無遺的山脈和城市夜景。

玻璃屋由洛杉磯建築師Michael Maltzan打造。（zillow）

該住宅被分成兩個居住空間，玻璃主屋有兩間臥室、兩間浴室，主臥室的設計十分特別，配有曲線形便士瓷磚浴室，該空間還設有一間辦公室、一間書房和大量內置存儲空間。1950年代打造的房屋包括兩間臥室和一間額外的浴室，Neutra 設計的內建設施隨處可見，例如配有電唱機和隱藏式揚聲器的沙發系統，以及眾多書桌、層架系統、餐桌、滑動早餐角和梳妝台。

在室外，Johnston Vidal游泳池綿延50呎，露天電影館配有擋風屏和餐飲廚房，提供了完備的娛樂設施。