房市前線／酒店去年交易量嚴重下降 今年下半年估漸好轉

加州 是全美旅遊熱點之一，但疫情 後加州酒店業陷入困境。據統計，2023年加州酒店的整體交易金額下降了56.3％。華人酒店業者胡張燕燕表示，酒店交易量嚴重下降，與業者持經濟不確定性心態密切相關。工商業不動產專業經理人簡志誠預料，2024年下半年加州酒店業會逐漸好轉。

加州氣候宜人，旅遊業發達。在市場導引下，酒店市場相當活躍，酒店買家和賣家之間的交易頻繁。然而，疫情爆發後旅遊業和酒店業遭受重創，加州酒店業陷入交易困境。

總部位於南加 州橙縣爾灣的Atlas Hospitality總裁雷伊（Alan Reay）表示，2023年加州酒店的整體交易金額下降了56.3％，從2022年的86億元降至37.6億元。北加州的酒店收購金額下降48.3％，南加州則下降60.2％。

雷伊強調，大多數投資者都在觀望，等待看清楚形勢再做出決定。2023年，北加州酒店的收購總額為14.5億元，南加州為23.1億元。

雷伊預測，若利率不降低，加州灣區和全加州的酒店市場可能進一步惡化。而如果利率下降，則可能會看到銷售活動增加，並且價值將趨於穩定或上升，否則可能會開始出現更多的困境銷售，從而對價值產生下行壓力。

南加州酒店業經營者胡張燕燕表示，2023年加州酒店業市場表現不好，主要與利息太高有直接關係，讓業者每個月開銷過多，無法承受，沒辦法賺錢。由於利息還未調降，所以尚無法對2024年酒店業市場做出正面判斷。人們普遍認為經濟狀況並沒有真正好轉，通膨依舊存在，人們外出旅行活動還在受限，酒店住房率也不太高。如果這種情況繼續下去，一部分酒店業者必然無法繼續支撐下去，可能面臨停業或破產。

工商業不動產專業經理人簡志誠認為，預計2024年下半年加州酒店業市場會出現轉機。隨著疫後人們外出旅行次數增多，商務旅行活動也逐漸多起來，還有各種演出活動頻繁，加州酒店業困境在逐漸趨好。同時2026年舉辦足球世界盃、2028年洛杉磯舉辦奧運會，也會帶動酒店業市場日漸熱絡，交易量也會上升。