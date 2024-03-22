聖荷西輕鬆買房門檻 年收45萬

想在聖荷西擁有房屋的人，一年要賺45萬4296元，才能「輕鬆」地負擔抵押貸款。（美聯社）

NBC報導，根據Zillow最新分析，想在聖荷西擁有房屋的人，一年需要賺取45萬4296元的收入，才能「輕鬆」地負擔抵押貸款 。在舊金山 ，則要33萬9864元才能從容地負擔房貸。

根據Zillow的定義，所謂「輕鬆」擁房，是指首付10%及房貸支出不超過收入的30%，代表家庭還有一定比率可自由運用的所得。但因近年來利率陡升，房價 又上漲，房貸支出跟著節節走高，若收入增幅跟不上，房貸占比就會愈來愈高，擁房也就愈來愈不輕鬆了。事實上，全美現在想要輕鬆置產的年收入比2020年時成長80%，而同期間收入中位數僅增加23%，讓輕鬆置產愈來愈難。

依據Zillow的數據，在置產前存到10%首付款所需的年數，在聖荷西要18.8年、舊金山則為16年，都遠遠長於全美的8.5年，而這已比2020年時多一年。因此，有超過一半的首次購房者表示 ，他們的部分或全部首付來自家人或朋友的贈與或借貸。

為因應愈來愈重的房貸支出，大多數千禧世代和Z世代買家表示，出租全部或部分房屋以賺取額外現金的能力極其重要。另外，透過與朋友或親戚共同負擔房價，也是提高因應能力的方式，在去年，實際上已有21%的買家表示是以此種方式購買住房。遠程搬遷者也將目標對準了成本較低且競爭較少的都會區。

自2020年1月以來，美國的典型房屋每月抵押貸款數額暴增96.4%至2,188美元（以首付款為10%計算）。同一期間，房價上漲了42.4%，價值約34萬3000元。在2020年1月時，抵押貸款利率接近3.5%，當時年收入5萬9000元的家庭可以輕鬆負擔一棟典型房屋的貸款，低於全美收入中位數6萬6000元，表示大多數人的美國家庭都有能力買房。

但現在的抵押貸款利率大約為6.6%，能輕鬆繳交每月房貸的年收人標準是10萬6500元，遠高於現今典型美國家庭的年收入8萬1000元，意謂購房能力的大幅下降。

Zillow還用收入水準，比較分析了重要都會區的房貸負擔「輕鬆」程度 。其中，有七個都會區的年收入須達20萬元以上，才能輕鬆購買房產，前四名都在加州，除了聖荷西和舊金山是兩個房價最貴的地區，另兩個是洛杉磯及聖地牙哥；相對的，在匹茲堡及曼菲斯這兩地輕鬆負擔房貸的年收入要求最低，分別為5萬8232元及6萬9976元。