「內陸小瑞士」奇諾岡近10項建案 或審議中或已施工

奇諾岡市部分大型建案獲審議通過，已有大型機具進入、開始施工。（記者啟鉻／攝影）

南加州 奇諾岡市（Chino Hills）是華人 新移民青睞城市，城郊牧場風景優美，當地華人冠以「內陸小瑞士」美譽。近年市府也致力擴大住房建設，希望更多人進駐，增加城市物業稅及促進市區消費。目前奇諾岡市有多達近十項住房建案，包括獨立屋、康斗、公寓、城市聯排別墅等，部分建案正在審議中，有的已經開始施工。

如果駕車從波莫那市沿著71號公路南向行駛，經過州立公園附近時，向右會側看見一些重型機械正在平整山坡地。這是奇諾岡市通過的一項Shady View建案，開發兩個社區，整個建案占地約130畝，計畫建設159棟獨立屋，每住家面積2381到3888平方呎，擁有3-6間居室，3至4.5個衛浴間。其中有56棟住宅是單層。住宅車庫提供雙車位或三車位。從這裡可以眺望遠處山地美景，也可俯瞰市區。

該建案開發商是Trumark Homes，公司總部在橙縣爾灣市。該建案預計在2024年末前完成。

據市府提供資訊，除了這項獨立屋建案，其它獨立屋社區開發案還包括，Morningfield Estates建案，目前也在平整地基階段；Paradise Ranch建案，計畫在2025年開工。獨立屋與城市聯排別墅建案：Canyon Estates建案，建設165棟獨立屋和163個單位城市聯排別墅，正在審批中；Vila Borba建案，包括183棟獨立屋和220單位城市聯排屋。

其它還有Country Club Villas建案，計畫開發70個單位康斗，其中還有14棟屬於可負擔住宅；Rancho Cielito中密度公寓建案總計354個單位；建案The Reserve at Chino Hills開發42個單位公寓，預計2024年末前完成；Western Hills Residences建案，開發187個單位城市聯排屋，尚未完成審批程序。

在住宅開發案基礎上，奇諾岡還有些一些非居民住宅項目，也正在計畫或施工中，部分已經完成。例如佛教寺廟、教會設施、商業寫字樓倉儲綜合園區、商業零售餐飲酒店廣場、好市多 倉儲及加油站、消防站等。