我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

「內陸小瑞士」奇諾岡近10項建案 或審議中或已施工

記者啟鉻／奇諾岡報導
奇諾岡市部分大型建案獲審議通過，已有大型機具進入、開始施工。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡市部分大型建案獲審議通過，已有大型機具進入、開始施工。（記者啟鉻／攝影）

加州奇諾岡市（Chino Hills）是華人新移民青睞城市，城郊牧場風景優美，當地華人冠以「內陸小瑞士」美譽。近年市府也致力擴大住房建設，希望更多人進駐，增加城市物業稅及促進市區消費。目前奇諾岡市有多達近十項住房建案，包括獨立屋、康斗、公寓、城市聯排別墅等，部分建案正在審議中，有的已經開始施工。

如果駕車從波莫那市沿著71號公路南向行駛，經過州立公園附近時，向右會側看見一些重型機械正在平整山坡地。這是奇諾岡市通過的一項Shady View建案，開發兩個社區，整個建案占地約130畝，計畫建設159棟獨立屋，每住家面積2381到3888平方呎，擁有3-6間居室，3至4.5個衛浴間。其中有56棟住宅是單層。住宅車庫提供雙車位或三車位。從這裡可以眺望遠處山地美景，也可俯瞰市區。

該建案開發商是Trumark Homes，公司總部在橙縣爾灣市。該建案預計在2024年末前完成。

據市府提供資訊，除了這項獨立屋建案，其它獨立屋社區開發案還包括，Morningfield Estates建案，目前也在平整地基階段；Paradise Ranch建案，計畫在2025年開工。獨立屋與城市聯排別墅建案：Canyon Estates建案，建設165棟獨立屋和163個單位城市聯排別墅，正在審批中；Vila Borba建案，包括183棟獨立屋和220單位城市聯排屋。

其它還有Country Club Villas建案，計畫開發70個單位康斗，其中還有14棟屬於可負擔住宅；Rancho Cielito中密度公寓建案總計354個單位；建案The Reserve at Chino Hills開發42個單位公寓，預計2024年末前完成；Western Hills Residences建案，開發187個單位城市聯排屋，尚未完成審批程序。

在住宅開發案基礎上，奇諾岡還有些一些非居民住宅項目，也正在計畫或施工中，部分已經完成。例如佛教寺廟、教會設施、商業寫字樓倉儲綜合園區、商業零售餐飲酒店廣場、好市多倉儲及加油站、消防站等。

欲了解相關建案詳細資訊，可上網奇諾岡市府官網，閱讀住宅開發Residential Development單元。

奇諾岡山上俯瞰市區和遠處美景。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡山上俯瞰市區和遠處美景。（記者啟鉻／攝影）

華人 加州 好市多

上一則

加州一號提案遊民心理治療與住房公投 驚險過關

下一則

強姦犯假自殺躲洛市 15年後真死曝光

延伸閱讀

李嘉誠上海豪宅建案傳85折出售 每平米9.8萬 比周邊二手房便宜

李嘉誠上海豪宅建案傳85折出售 每平米9.8萬 比周邊二手房便宜
施工成本高 「漂浮的方塊」建案恐中止

施工成本高 「漂浮的方塊」建案恐中止
房市前線／南加內陸發展快 住房供應成隱憂

房市前線／南加內陸發展快 住房供應成隱憂
法拉盛過渡性住房「玉蘭花園」建案 公布合作機構

法拉盛過渡性住房「玉蘭花園」建案 公布合作機構
法拉盛遊民所建案 確認即將動工

法拉盛遊民所建案 確認即將動工
中國建案淪爛尾交樓難 人大代表提議取消預售屋

中國建案淪爛尾交樓難 人大代表提議取消預售屋

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
李梅和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（洛杉磯市警察局）

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

2024-03-16 15:35
被告Germarcus Lamar David被判一級謀殺罪。(FOX11)

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

2024-03-14 17:23
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域