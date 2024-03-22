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房市前線／投資者青睞 55+社區市場穩定增長

記者啟鉻

「55+社區」是為年齡55歲以上人群或退休人士設計的住宅或社區。過去數十年中這個市場在全美一直快速增長，且隨著人口老齡化趨勢加劇，需求持續強勁。根據一項就活躍的55+社區市場趨勢報告，2030年前，該市場在全美規模預計達到8050億元，未來十年間55+社區市場呈現顯著增長潛力，並以每年至少約4%增長。

目前在南加州各地開發案中，幾乎都可以看到有關55+社區建案，開發商已經意識到55+社區市場的需求，同時隨著科技更新加快，AI整合技術，也不斷在這個領域得到應用，大大提升了55+社區在市場上的吸引力和競爭力。

資料顯示，全美55至64歲年齡段人群規模持續擴大，他們被歸類為尋求社交和友好環境的活躍成人（active adults）。根據美國人口普查局的數據，年齡在55至73歲之間的嬰兒潮一代，為經濟、基礎設施和機構帶來挑戰和機遇。活躍成人社區通常在購物中心、公園、餐廳等場所附近。比如南加州內陸安大略牧場的一個55+社區Esperanza，毗鄰市區街路靠近15號公路，步行不遠就可到擁有好市多以及各類風味美食的購物餐飲廣場Goodman商業中心。

55+人群對於住宅及社區需求也是多樣化的，包括獨立屋、公寓，還有別墅、聯排屋等。根據統計，有13%左右的55+人士喜歡共管公寓，還有不到10%的人喜歡住在聯排屋或別墅；還有豪華社區、大學城社區、退休公園、高爾夫和度假社區、宗教專用社區、活躍老年人社區、以及限於單身社區和封閉社區等。這些多樣化選擇，提供開發商更多設計樣板，滿足55+群體不同人士的個性化需求。

加州目前較大規模、設施完善的55+社區至少有80個，提供俱樂部、高爾夫球場和組織社交。加州作為全美最受歡迎的退休州之一，南加州聖地牙哥、卡爾斯巴德、聖塔蒙尼卡、拉古納灘、棕櫚泉、科奇拉谷、大熊湖、新港灘、麗浪多等地，都是55+人群喜歡享受加州生活、及定居社區的理想選擇。

加州55+社區一直在成長中，市場潛力巨大。除了55+人士購屋居住，投資者通過開發這個市場，可以獲得穩定租金收入及房產增值。所以55+活躍成人社區被認為是近年來最具潛力的投資之一。

加州 退休 南加

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