放眼2024 轉租、短期租賃潛力大

總體而言，2024年加州 部分地區商業房地產 市場面臨來自經濟不確定性，和不斷變化的空間使用需求風險。然而，仍然存在一些潛力投資 空間，對精明投資者來說，會抓住機遇。

疫情大流行後，相當多公司延遲租賃。加州很多城市辦公室空置率上升。隨著遠程和混合工作安排持續存在，辦公室需求在2024年將呈低迷情勢。轉租則大有潛力，尋求靈活性的租戶將在短期租賃和優惠方面擁有市場機會。預期甲級空間和受追捧的子市場將表現優秀。

加州的零售房地產面臨不斷變化風險。儘管頂級商場和露天中心仍然令人嚮往，但老舊購物中心空置率上升。零售商繼續調整店面規模。然而，在高流量地點，基於必需品的零售和餐廳，有較大的租賃需求。對於過時商場重新焕發生機的改建項目，也提供機會。

對物流和分銷空間的需求仍然強勁，使得加州各地工業房產的空置率較低。電子商務和供應鏈問題，推動租賃量增加，租戶競相爭搶倉庫剩餘空間。雖然2024年新空間的交付量增加，但競爭仍將激烈，特別是對具有現代化設施的空間。

加州的酒店業在從新冠停滯中強勁反彈方面，取得進展。在許多市場，房價已經回升至近2019年水平。然而，經濟不確定性可能會影響2024年商務旅行。國際遊客的回歸將有助於像舊金山和洛杉磯等主要門戶市場。新的生活方式酒店概念，也繼續吸引投資者興趣。

環保建築和翻新做法越來越普遍。政府、公司和房主希望更多提高能源效率，以及節水和資源保護。2024年及以後，綠色材料、太陽能、電動車充電設施和其它可持續元素，將成為加州房地產的重點和賣點。