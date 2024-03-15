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巴菲特門徒籌7500萬 準備抄底金山商辦

編譯組／綜合報導
舊金山辦公室空置率高，很多辦公樓大幅減價上市，對於有充足資本與耐心的投資者來說，現在進場抄底購入辦公樓的時機正在浮現。(Pexels)
舊金山辦公室空置率高，很多辦公樓大幅減價上市，對於有充足資本與耐心的投資者來說，現在進場抄底購入辦公樓的時機正在浮現。(Pexels)

舊金山紀事報報導，對於有充足資本與耐心的投資者而言，現在是在舊金山購買辦公樓的好時機，舊金山市中心的商業生態體系最終將以有意義且有營利的方式回饋其投資。

一些當地業主已與富有的出資方，例如菲爾茲(Roger Fields)、Presidio Bay Ventures、SKS Partners和以聖馬刁為主的投資者等進行合作，並以峰值價格的一小部分，搶購了位於黃金地段的部分空置建物，顯示長期以來對舊金山市的種種看法正在轉變中。這座曾因毒品和生活品質危機而遭受重創的城市，以及因過度依賴科技業而致疫情後商業地產崩潰的狀況，都在轉變中。報導指出，股神巴菲特(Warren Buffett)的得意門生雅各(Ian Jacobs)，也在尋覓交易的機會。

依據華爾街日報導，雅各計畫在舊金山收購約300萬平方呎的辦公室地產，相當於兩座以上的Salesforce大樓。目前雅各正在尋找那種房產並不明確，但依舊金山近期一系列辦公樓交易價格約每平方呎200至300元估算，要買300萬平方呎辦公樓約當要花費6億至9億元。

雅各是多倫多房地產大亨雷克曼 (Reichmann)家族的後裔，於2009年創立投資管理事務所402 Capital。據報導，為實現「Project Uris」計畫，他在過去一年裡一直在籌集資金。此一計畫的名稱映射了他的家族歷史：經由尤里斯建築公司(Uris Building Corp)購買陷入低潮的曼哈頓辦公大樓，雷克曼家族建立了房地產帝國。

根據華爾街日報引述匿名消息來源和其獲得的行銷資料報導，雅各已籌集約7500萬美元；儘管他告訴投資者，舊金山市場的復甦可能需要10年。不過，依據相關訊息，雅各尚未在該市達成交易，也尚未開始接觸當地市場參與者，但此一消息無疑振奮了當地樂觀的房地產業界。

房地產經紀公司高力(Colliers)執行主管哈波(Scott Harper)表示：「現在很多人認為舊金山的估值已在谷底；與新冠疫情爆發前及重置成本比較，該地的辦公室地產已有顯著的降價。大多數的投資者表示，現在是在舊金山購入地產的好時機。」

菲爾茲(Roger Fields)去年9月以約4000萬元購買了位於舊金山金融區...
菲爾茲(Roger Fields)去年9月以約4000萬元購買了位於舊金山金融區中心的這棟13層大樓，還不到富國銀行2005年購買時的一半。(取自Google Map)

經營半島土地和資本公司(Peninsula Land and Capital)的菲爾茲，去年9月以約4000萬元的價格購買了位於金融區中心、加利福尼亞街550號的13層大樓。此一地產曾由富國銀行(Wells Fargo)所有，但菲爾茲購入價格不到富國銀行2005年購買時的一半。這筆交易是兩個月內以大幅折扣出售的第三座辦公大樓，之後還有其他幾座辦公大樓也進行了交易。

菲爾茲表示，在市中心辦公室空置率接近36%的情形下，目前仍有許多狀態不佳的建物在市場上流動，例如：33 New Montgomery，上個月以減價50%的折扣上市。

到目前為止，只有少數的公司和像菲爾茲這樣的個人投資者採取了行動。然而，菲爾茲說，關於機構資本組成「困境基金(distress funds)」的說法愈來愈常被提起。

當菲爾茲簽約購買金融區大樓時，由於利率上升和其他因素，市場迅速惡化，機構投資者還沒有準備好採取行動。但他說這種情況將會改變。菲爾茲表示，困境基金確實在發生當中；一旦資金準備完成，在接下來的90到120天內，肯定會有某部分資金去購買某些東西的消息出現。

New Montgomery 1月以減價50%的折扣上市，負責該房產掛牌交易的地...
New Montgomery 1月以減價50%的折扣上市，負責該房產掛牌交易的地產經紀公司表示，已與感興趣的買家完成了約70次看房行程。(取自Google Map)

舊金山 投資 房地產

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