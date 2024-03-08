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馬連房價中位數150萬 估值官：年跌7%

編譯組／綜合報導
馬連縣估值官辦公室的報告指出，房屋銷量略有回升，獨立屋從2023年1月的55棟增到今年1月的71棟，但低於之前每月超過100筆的數量，2022年有時甚至超過250筆。(Pexels)
馬連縣估值官辦公室的報告指出，房屋銷量略有回升，獨立屋從2023年1月的55棟增到今年1月的71棟，但低於之前每月超過100筆的數量，2022年有時甚至超過250筆。(Pexels)

聖荷西信使報(Mercury News)報導，根據馬連縣估值官辦公室(assessor's office)的最新數據，1月該縣獨立屋房價中位數(median price)為150 萬元，比去年同期下跌約7%。價格中位數是指一半房屋售價較高、另一半房屋售價較低的中間值。

相對於估值官辦公室給出的價格下跌報告，加州房地產經紀人協會(CAR)卻有截然不同的說法，他們指出，在12個月內，馬連縣房價中位數上漲了近27%，是該區域漲幅最高的地區之一。

馬連縣與加州房地產經紀人協會的分析結果，是基於不同的數據做成。加州房地產經紀人協會表示，馬連縣的房價中位數從2023年1月的120萬元上升至今年1月的152萬元；估值官辦公室的數據則是由2023年1月的160萬元降至150萬元。縣辦公室和加州房地產經紀人協會未共享數據，兩者都無法說明為何加州房地產經紀人協會去年1月的房價中位數會是異常低的120萬元。但共同點是，兩者對馬連縣今年1月的房產中位數都在150萬元左右。

馬連縣估值官史考特(Shelly Scott)表示，他們檢查了數據三次，均未發現有任何錯誤。她說：「我猜測這些差異可能是因為『私下(pocket sale)』或不在市場上銷售的房屋，而CAR根本不知道不在市場上銷售的部分。我相信我們的數字是正確的。」

無論如何，馬連縣獨立屋的房價中位數仍遠低於2022年4、5月超過200萬元的峰值。一年多來，房價中位數一直在150萬至180萬元間波動。

馬連縣估值官辦公室的報告指出，房屋銷量略有回升，獨立屋從2023年1月的55棟增到今年1月的71棟。然而，該縣之前每月報告的銷售量通常會超過100筆，2022年有時甚至超過250筆。此外，今年1月馬連縣公寓和聯棟住宅市場有36筆銷售，房價中位數為87.55萬元，而去年1月是29筆銷售、價格為81萬元。

加州房地產經紀人協會的報告指出，加州全州的房價中位數為78.89萬元，相較去年上漲5%。該協會並表示，房屋貸款利率上升和市場房產稀缺，導致加州的住房負擔能力降至16年來的最低點，15%的家庭可以負擔的2023年第4季房價中位數為83.32萬元，而購買的最低收入要求為22.28萬元。至於馬連縣，16%的家庭可以負擔的去年第4季房價中位數為165萬元，購買的最低收入要求則為44.12萬元。

房價 加州 房地產

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