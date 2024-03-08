加州房屋庫存增加 19個月來首見

加州房地產經紀人協會最新銷售數據顯示，今年1月全州掛牌出售的新房數量是19個月來首次增加。(Pexels)

巴洛阿圖線上(Palo Alto Online) 報導，加州房地產 經紀人協會(CAR)最新銷售數據顯示，今年1月加州全州銷售的房屋數量較去年12月激增14.4%，是六個月來最高；掛牌出售的新房數量則是19個月來首次增加。這些數據顯示，在經過數個月低迷的經濟活動以後，加州的房屋銷售與庫存在今年初強烈反彈。該協會認為，去年底房貸利率 大幅下降，是1月房市反彈的主因。

「看到加州的住宅市場在1月以積極的銷售增長開局，令人鼓舞，」加州房地產經紀人協會主席巴克(Melanie Barker)說：「雖然未來幾個月，隨著房貸利率的波動，我們可能會經歷一些房屋銷售的起伏，但預計2024年的貸款環境將更加有利，市場應會看到更多的潛在需求轉化為銷售。」

以年度比較，1月加州所有主要地區的銷售額均較去年同月增加，例如舊金山灣區增6.2%；獨立屋的銷售量則成長5.9%。在以高房價著稱的矽谷聖塔克拉拉縣，1月房屋銷售較2023年1月增加19.7%，獨立屋房價中位數年比上漲11.8%至171萬美元。另一方面，聖馬刁縣的市場銷售活動則與全州銷售趨勢相反，該縣銷售額年比下降7%，但房價中位數反而大漲。聖馬刁縣年初的房價中位數為197萬美元，比去年同月上漲21.5%，是加州唯一一個最低年收入須達50萬元才買得起中位數房屋的縣。

不過，這兩個縣的市場掛牌數量均增加。矽谷房地產經紀人協會主席喬吉 (Eileen Giorgi)表示：「這對房市來說是好消息，聖馬刁縣和聖塔克拉拉縣房屋市場的庫存仍然十分有限。」根據MLSListings的數據，1月獨立屋和公寓/聯排住宅的新掛牌量全面上升，儘管通貨膨脹問題持續、利率繼續波動，但預計利率將在今年稍後會降低。他說：「隨著利率下降，我們預計會有更多賣家願意將房屋投入市場中。」

加州房產地經紀人協會首席經濟學家萊文(Jordan Levine)分析，2月下旬時利率回升至兩個月高位，潛在賣家可能暫停將房屋投入市場，而將等到利率下降時才入場。他預計，「預計今年晚些時候利率將會下降，而房屋庫存應該會在2024年緩慢改善。」根據房地美（Freddie Mac）稱，截至2月22日，30年期固定抵押貸款平均利率為 6.9%。

MLSListings的合夥經濟學家艾森伯格(Elliott Eisenberg)指出，今年消費者應更關注於價格和庫存，儘管1月出現了更多的新房源，但庫存量仍然很低。雖然經濟衰退會影響房地產表現，但他表示：「是否有經濟衰退並沒有關係，因為市場已在衰退，買賣雙方都猶豫不決。」自2021年以來，全美銷售量已下降33%至約400萬件，即使在最困難的時期，銷量也沒有比這個數字低多少，因為離婚、生育、結婚和工作調動等生活變化會持續推動房屋銷售。

艾森伯格表示：「不管怎樣，今年利率都會下降，無論房產市場衰退與否，2024年都會更好。」