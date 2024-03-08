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房市前線／南加內陸發展快 住房供應成隱憂

記者啟鉻

近十數年來，南加州內陸帝國（Inland Empire）吸引外來居民愈來愈多，且族裔多元。這不僅由於這裡房屋價格相對經濟實惠，更因休閒生活學習環境、就業機會都在逐漸完善。經濟專家認為，內陸帝國發展繁榮可期，但住房需求挑戰，仍不容忽視。

據2023年的一項統計，南加內陸帝國住房擁有率平均是70.7%，在全美75個大都會地區中，排第14位；高於2019年的64.3%，當時排列第41位。加州範圍平均住房擁有率是55.9%。從目前看，內陸帝國住房擁有率高於洛杉磯（48%)、聖地牙哥（54.5%)、舊金山（55%）以及聖荷西（54%)等加州主要地區。

相關專家認為，疫情大流行後，出於衛生健康考量，人們對更大居住空間的需求增加，加上當時較低的抵押貸款利率，讓購房者將目光轉向內陸地區。內陸帝國的住房相對實惠，根據加州地產經紀協會統計，2023年內陸獨立屋平均售價56萬2000元，加州平均價格是81萬5000元。同時，開發商在內陸也大力建造更多住宅，在過去四年中，內陸帝國獲得近二成的加州獨立屋建案許可。至今，內陸地區住房建案仍在不斷進行。同時，內陸帝國擁有良好的生活品質，並不遜於其它地區。由於電子商業興起，內陸地區物流業繁榮，設立大量物流倉儲，從而提供當地居民更多工作機會，且具有較大發展空間。

近年，內陸帝國庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）、安大略（Ontario）、奇諾（Chino）、東谷（Eastvale）、科洛那（Corona）、河濱（Riverside）、莫瑞諾谷（Moreno Valley）、門尼菲（Menifee）、海梅特（Hemet）、艾辛諾湖（Lake Elsinore）等地，都成為其它地區居民向內陸遷移的熱門目的地。

以內陸地區近年發展最為迅速的河濱縣莫瑞諾谷市為例，市區面積大於舊金山，在1984年建市，目前市區居民接近22萬人，預計很快突破31萬。城市發展目標是成為內陸帝國之都（Captial of Inland Empire）。該市還有超過35%的土地尚待開發，城市發展空間巨大。目前該市經濟年增長至少3.44%，在九年內創造2萬5600個工作機會。隨著一些大型建案開工建設，就業機會持續增加。

莫瑞諾谷市吸引就業人口的一個重要因素就是房價，現在該市住宅中位價是52萬元左右，在內陸一些發展較快城市中，算是相對較低的。

不過，隨著人口增長，內陸與加州其它地區一樣，也面臨可負擔住房問題。因此當地各城市正在開發密度較高住宅，多家庭住宅模式，在新建案的比例日益增長。比如在安大略牧場（Ontario Ranch )，就有多個高密度建案正在建設。聖伯納汀諾州大經濟學系主任Daniel MacDonald認為，即使內陸帝國是增長迅速的大都會地區，但也面臨住房供應問題。

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