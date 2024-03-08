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加州水法新規 限制HOA草坪灑水

記者啟鉻／洛杉磯報導
圖為內陸奇諾市社區HOA管理綠化的草坪。（記者啟鉻／攝影）
圖為內陸奇諾市社區HOA管理綠化的草坪。（記者啟鉻／攝影）

加州進入冬季以來，連續出現較大範圍降雨。有人估計2024年不會再有乾旱發生，但加州在歷史上容易出現持續炎熱乾旱時期，因此不能不對乾旱做出節水預防。州長紐森(Gavin Newsom)於2023年簽署了AB1572法案，創建了水法第10608.14條。所以需要提醒，加州現在除了各種法規外，還有專門影響屋主協會（HOA）的水法條款。

根據這項新法規，各項物業所有者，包括共同利益發展協會，須移除「非功能性草坪」（nonfunctional turf），或者使用再生水（reclaimed water）來綠化它。要求HOA必須在2028年底之前停止使用可飲用水（portable water）來綠化非功能性草坪，或者將這類草坪移除。

根據水法第10608.12條規定「非功能性草坪」是指那些不被視為「功能性草坪」的草坪。而「功能性草坪」則被定義為在休閒娛樂用地或社區空間、並且被籬笆或其它障礙物圍起來，以永久性防止人隨意進入娛樂或集會的草坪。一般來說「草坪」是指修剪過的草地覆蓋表面，根據加州法規第23章第491(zzz)條的定義。該法律允許HOA使用飲用水來灌溉樹木和其它非草坪植物。

AB1572規定加州範圍的HOA須在2029年1月1日之前達到這項新法要求。

所以大多數的HOA或不會受到很大影響。然而，純粹用於裝飾且居民無法享用的修剪草地區域似乎屬於這項限制範圍。因此HOA應該計畫為這些區域提供再生水，或者直接從該地移除。

規定具有超過5000平方呎澆水綠化公共區域的社區必須每三年向州水務委員會提供合規證書。因此加州成千上萬個HOA擁有如此多的綠化公共區域，將不得不證明合規性，第一次提交合規證書的截止日期是2031年6月30日。

若有部分HOA未遵守規定，根據處罰內容，違規可能面臨罰款每天最高500元。州政府也可以提起訴訟以強制執行法律並收取罰款。

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