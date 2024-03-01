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房市前線／AI正快速影響房地產市場

記者啟鉻

隨著人工智慧AI）技術的飛速進步，已經開始滲透到房地產領域。這種影響正在逐步加大，並表現在該領域的各個方面，比如預測分析、房產估值、智慧家居技術、抵押貸款審核等。進一步給傳統房地產行業帶來效率提升、決策優化以及客戶體驗等，有專家預測，人工智慧甚至可能在完善傳統房地產業的同時，帶來和建構新的商業模式。

人工智慧（AI）是電腦科學的一個領域，房地產業作為一個傳統產業，以往多數從業者認為AI不會太快影響該行業。實際上這種理解大有誤區，人工智慧正以前所未有方式對房地產領域產生積極影響。由於房地產領域涉及大量數據，而任何涉及數據的業務都是人工智慧的良好目標。比如評估與估值傳統上是基於社區鄰居比較及相關人意見，但現在愈來愈多人工智慧算法來生成這些估值。

人工智慧也在創建住宅的三維模型，以便潛在買家可以使用任何連結設備，例如智能手機、平板電腦，來感受住宅外觀及室內布局。這項技術在疫情大流行期間迅速發展，使用群體持續擴大。還有AI在智能家居設備中發揮作用，比如恆溫器、照明、監控攝像頭和監控系統；方便房東及時了解注意發生任何問題，比如管道漏水維修、竊盜闖入和及時報警等。

作為一項快速發展的人工智慧新興技術，在房地產領域應用可歸納為以下一些方面：

AI通過分析大量蒐集到的房地產市場數據，包括以往的價格趨勢、交易量、地區經濟指標等，能根據這些數據來預測未來的市場趨勢和房價變動。

在房地產交易中，視覺直觀表現在該領域愈來愈重要。比如創建物業的三維虛擬導覽，讓用戶可增強現實視覺效果來探索物業。利用VR和AR技術，就可以進行目標物業虛擬參觀，使買家能更輕鬆地篩選出自己感興趣的房屋。

人工智慧在房地產科技的應用大有可為。AI可以幫助房東和房屋所有者遠程監控物業的設備，包括智能門鈴、智能門鎖、智能恆溫器、攝像頭和其他智能家居設備，幫助人們及時發現物業內可能出現的任何問題。

人工智慧可以幫助完善房產管理。比如人工智慧聊天機器人可以幫助篩選房客，回答關於租金和可租性的問題，並引導客戶完成申請流程，減輕人工作業的負擔。通過人工智慧的自動化還可以幫助處理付款、管理工作流程、進行市場分析和管理債款收回。人工智慧助手還用於生成報告，跟蹤租賃表現，以幫助提高管理運營效率。

人工智慧在融資領域，包括抵押貸款中也越來越被廣泛採用。在貸款批核方面，人工智慧被用來分析借款人的信息，如信用紀錄、收入和就業歷史，以評估借款人的風險概況並找到最佳的貸款利率。人工智慧工具有助於檢測和防止欺詐，並可以自動化貸款服務，如支付處理和客戶溝通。

人工智慧 房地產 AI

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