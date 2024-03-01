河濱屬地Soleada建案 將增650套新屋

Soleada社區建案景觀。（建商官網）

南加 河濱縣屬地溫切斯特（Winchester），目前只有居民2500多人。為因應可能的人口增加，最近增加住宅新建案，準備開發650套住宅，預計2026年末前完成。這裡曾在2000年代初至中期，經歷過一個房建高峰時期；該縣屬地面積，只有不到八平方哩。

根據開發商Regent Properties公布的規畫資料，新建社區Soleada位於溫切斯特路（Winchester Road）和Domenigoni街交匯處西南區，占地約150畝，將於2025年上半年開始動工建設。建商Regent Properties多年前已經在當地社區開發建案。該公司首席運營官本巴薩特（Matthew Benbassat）說，他們城建經驗豐富，參與過門尼菲市城中區（Menifee Town Center）、萬餘套住宅開發案及120萬平方呎的商業地產建案。

本巴薩特表示，「縣屬地溫切斯特正在迅速發展，很高興Soleada社區成為其持續增長的一部分」。西語「Soleada」意為「陽光明媚」。該公司致力於保護溫切斯特地區的柑橘歷史，承諾為新居民帶來「加利福尼亞果園生活的滋味」。

新開發社區Soleada位於門尼菲市區東部，包括橙子、檸檬和柚子的果園，居民將能夠收穫水果。社區建設完成後，將擁有五個不同風格的小型居民區，住宅款式從獨立屋到聯排別墅，五個小區名稱分別是Village Del Sol、Legacy Grove、Pomelo Park、Wildhaven和Heartland。

新建住宅將提供三到五間臥室的房型，面積從1500平方呎到3000平方呎以上不等，目前尚未公布定價。社區公共設施將包括俱樂部會所、寵物公園、孩童遊樂場、室內外健身房，還有健行步道和腳踏車道。