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百大DJMarshmello比佛利莊園 1500萬元售出

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
這棟豪宅位於封閉社區Mulholland Estates。（Realtor.com）
這棟豪宅位於封閉社區Mulholland Estates。（Realtor.com）

美國知名DJ、獲葛萊美提名的音樂製作人Christopher Comstock（更廣為人知的名字是 Marshmello），即將告別他位於比佛利山（Beverly Hills）的豪宅。上個月這棟豪華莊園以1500萬元售出。這棟豪宅位於名人雲集的高檔封閉式社區Mulholland Estates。

這座擁有五間臥室、七間浴室的住宅，於1992年由著名建築師蘭德里(Richard Landry) 建造，面積超過7800平方呎，該房產最後一次易手是在2020年，價格為1080萬元。

房屋外觀。（Realtor.com）
房屋外觀。（Realtor.com）

這棟豪華住宅的設計令人賞心悅目，其中室內設計由Bravo TV的「Flipping Out」設計明星Jeff Lewis精心打造，並使用最好的材料進行改建。宏偉的門廳設有雙層高天花板、拱形窗戶、大理石地板和引人注目的枝狀吊燈，門庭一側是帶壁爐的客廳和大網格窗戶的用餐區。用餐廚房則有一個雙中心島、大理石檯面和通往後院的法式門。走廊上還設有吧台和酒櫃，方便招待客人。

室內設計由明星設計師Jeff Lewis 精心打造。（Realtor.com）
室內設計由明星設計師Jeff Lewis 精心打造。（Realtor.com）

配備雙中心島和大理石檯面的用餐廚房。（Realtor.com）
配備雙中心島和大理石檯面的用餐廚房。（Realtor.com）

在主樓層中設有多個休息區，其中包括一個配有黑色大理石和金色吧台的大書房。超大臥室位於寬闊的樓梯頂部，主臥室套房擁有私人戶外空間、大型步入式衣櫃和浴室，配備淺灰色瓷磚裝飾的雙梳妝台和金屬銀浸泡浴缸。客臥配備齊全，擁有私人陽台和嵌入式照明。

主臥室。（Realtor.com）
主臥室。（Realtor.com）

面積略大於半英畝的室外場地有多個休息區，還有熱水浴缸和一個視野好、可欣賞美景的室外游泳池。 此外，該住宅還設有一個三車位的車庫和圖書館/辦公室。

戶外休息區。（Realtor.com）
戶外休息區。（Realtor.com）

31歲的Christopher多次登上蘋果等機構的最受歡迎音樂榜單，包括歌曲「Alone」、「Silence」和「Wolves」（與 Selena Gomez 合作）等。 他以專輯「Shockwave」獲得 2022 年葛萊美提名。雖然出售這處房產，這位音樂界的知名人士，仍然擁有散落在洛杉磯各地的三棟較小但價值數百萬元的住宅。 據報道，其中至少兩處房產，目前由他的家庭成員居住。

客廳區域。（Realtor.com）
客廳區域。（Realtor.com）

葛萊美 比佛利山 洛杉磯

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