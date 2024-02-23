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通過 聖荷西未來10年准建6.2萬住房

編譯組╱綜合報導
聖荷西住房建設計畫終獲加州批准，未來十年內將增6萬2200個住房單位。圖為聖荷西市政廳前廣場。(取自聖荷西市府官網)
聖荷西住房建設計畫終獲加州批准，未來十年內將增6萬2200個住房單位。圖為聖荷西市政廳前廣場。(取自聖荷西市府官網)

遲了一年又經過三次草案，聖荷西終於獲得加州監管機構對其住房建設計畫批准，在未來十年內、增加6萬2200個住房單位。

州府批准計畫，也代表結束聖荷西可能因延遲交案而不合規定、面臨處罰威脅，其中包括「建商補救措施」(builder's remedy)，條款允許開發商在建議建造中低收入住房時、可忽略當地分區法規。此外，因為州府已批准計畫，聖荷西市也有資格再次獲得數百萬元的州府經費，用於可負擔房屋與交通。

聖荷西規畫部門副主任布瑞里特(Michael Brilliot)表示，大家應擴大慶祝。因為此是巨大里程碑，過程從未如此具有挑戰。

每隔八年，加州要求各城市提交「住房要素」(housing element)計畫，作為1982年「住房問責法案」(Housing Accountability Act)的一部分，法案為促進地方可控制傳統上阻礙開發、並加重可負擔能力問題的開發問題。

在灣區109個城市中，僅有14個達到提交住房要素的截止日期。聖荷西市灣區三大城市中、最後一個獲得住房要素批准的城市。州府於去年12月與2月分別批准舊金山與屋崙計畫。

聖荷西市原於去年6月向州府提交第一份提案，但支持住房與租戶活動人士擔憂，市府沒有足夠機會徵求公眾意見，並未在城市周圍確定足夠地點建造新住房。州府也拒絕市府這項計畫，並敦促官員讓社區參與，包括低收入與特殊需求家庭組織。

聖荷西於11月29日重新提交計畫，加強期望在未來八年進行的150個行動項目，其中，擬議將進一步簡化開發商的許可批准時間表，並減少弱勢社區的流離失所，允許在大部分成是社區建立小型多戶住房單位。

「住房行動聯盟」(Housing Action Coalition)南灣組織人事薩匹瑞曼(Ali Sapirman)表示，政策與計畫非常適合加速實現住房目標。不過，這些政策提案僅為文件，除非市議會通過，否則將無法成為法律。

然而，部分工作已在進行當中。上周，聖荷西市議會已批准對城市分區地圖的重大修改，為在市區周圍建造更密集社區做準備。

聖荷西市長馬漢聲明表示，很高興接獲州府對住房要素的批准，確認聖荷西市府遵守州法律，社區迫切需要各種負擔能力水平的住房，需要發展更快速有效。

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