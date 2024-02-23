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加州獨立屋走俏 1月價量齊揚

記者趙健╱洛杉磯市報導
1月加州獨立屋銷售價量齊揚。（Pexels.com）
1月加州獨立屋銷售價量齊揚。（Pexels.com）

加州地產經紀協會(C.A.R.)16日出爐的報告顯示，1月加州獨立屋銷量反彈至六個月來的最高水平，也是過去31個月以來，首次出現較去年同期的增長。房屋價格也較去年同期上漲5%。 專家預計，房價漲勢仍將持續幾個月。

數據表明，1月加州獨立屋經過季節調整後的年化銷售量達到25萬6160套，相較前一個月增長14.4%，比去年同期增長5.9%，是過去31個月以來，首次出現同比增長。同時，獨立屋價格也比去年1月價格高出5%，至78萬8940元，是連續第七個月呈現上升趨勢。

就區域來看，1月各主要地區的銷售量均出現年比增長：中央谷地區（Central Valley）增長率最高，達12.5%；遠北地區（The Far North）增長6.8%；舊金山灣區增長6.2%；中央海岸（Central Coast）增長5.2%；南加州地區增長2.2%。 房價方面，除遠北地區外，加州所有地區的獨立屋價格均為逐年上漲：舊金山灣區較去年同期增長10.6%，南加州地區增長7.0%。

在加州所有縣中，聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）1月房價漲幅最大，達到43.8%；而跌幅最大的縣是西斯邱縣（Siskiyou County），下降14.7%。在南加州地區，聖地牙哥縣和橙縣均出現兩位數的增長，分別為12.1%和10.5%；洛杉磯縣上漲7%；聖伯納汀諾縣上漲6.8%；范杜拉縣上漲6.7%；河濱縣上漲4.3%。

報告指出，自去年10月中旬以來，抵押貸款利率持續走低，房價保持上升勢頭，加州房價中位數至少會在2024年前幾個月年出現個位數的增長。

C.A.R.總裁Melanie Barker表示，加州房地產市場以1月的銷售成長，開啟新的一年。 儘管隨著利率波動，未來幾個月房屋銷售可能會出現不穩定，但預計2024年貸款環境將更加有利，市場應該會看到更多被抑制的需求轉化為銷售。

C.A.R.首席經濟學家Jordan Levine指出，新上市活躍房源數量19個月來首次增加，對於加州房地產市場來說，是一個好消息。不過，市場近日再次對通膨升溫感到擔憂，導致利率回升至近兩個月以來的高位，這可能導致一些潛在的房屋賣家（例如有意賣房換新房的人）暫停出售，等待利率回落後再進入市場。他預測，總體而言，抵押貸款利率預計將在今年晚些時候開始下降，屆時房屋庫存應該會緩慢改善。

南加1月獨立屋價格中位數及銷售量
南加1月獨立屋價格中位數及銷售量

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