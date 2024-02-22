「三人行」桑瑪絲曾住過 內陸棕櫚泉豪宅895萬出售

美國著名演員桑瑪絲以前住過的豪宅景觀。（地產經紀Kyle Gilligan提供）

美國著名演員桑瑪絲（Suzanne Somers）是上世紀著名電視情境喜劇「三人行」（Three's Company）主演之一，這部電視連續劇於1977年至1984年在美國廣播公司播出。她是一位演藝巨星，於2023年過世。她在內陸棕櫚泉 （Palm Springs）的前住宅近日出售，新屋主要價近900萬元。據悉，在2023年4月間，新屋主曾掛牌出售，要價1290萬元，兩個月後又從市場退出。

豪宅的後院與游泳池。（地產經紀Kyle Gilligan提供）

所出售的住宅位於棕櫚泉遠離鬧市區的地方，佔地28畝，有安全門的封閉小區。這裡是明星桑瑪絲與丈夫、製片人哈梅爾（Alan Hamel）曾經居所。新屋主於2023年出售要價1290萬元後，今再度出售，價格降了近400萬元，要價是895萬元。

豪宅室內。（地產經紀Kyle Gilligan提供）

住宅全新裝潢環境令人嘆為觀止。位於28畝地塊上的門控式豪宅，擁有優美的歐洲別墅風格。建於1928年共有五座建築物，面積共計7280平方呎，七間臥室、十間浴室，彰顯著明星奢華與獨具品味。在別墅風格建築中，還包括一座具有現代主義風格的岩石小屋。

全新裝潢與更新，主套房美景盡收眼底。新屋主進行了全面更新，包括整個複合建築、私人纜車及軌道，為居所注入了嶄新的活力。內外部裝潢全新，以清新的白色主調為主，搭配精心佈置的家具，營造出優雅與舒適的居住空間。

豪宅設施精緻，為居住者提供極致的生活品質。（地產經紀Kyle Gilligan提供）

精緻設施，山水共融。主屋內設有用餐廚房、隱藏的酒窖、寬大的餐廳以及與泳池相連的客廳，為居住者提供極致的生活品質。主套房更能欣賞到壯闊的山坡美景。而整個地塊更是一個天然的樂園，包括天然岩石露天劇場、多層次的泳池休息甲板、熱水浴缸、迷人的步道，以及全新打造的瀑布和游泳區。一座新的石板泳池露台與整個住宅使用的石板相得益彰。

全方位的升級與維護。整個物業還進行了多項改進，包括翻新的游泳池和溫泉、Pentair游泳池設備系統、替換百餘盞室外照明燈、種植數百棵植物和樹木，全新的空調、水暖和電力系統，以及必要的屋頂修復，使居所保持最佳狀態。

美國著名演員桑瑪絲以前住過的豪宅花園。（地產經紀Kyle Gilligan提供）

便捷生活，近市中心。這棟豪宅地理位置優越，僅幾分鐘車程即可抵達棕櫚泉市中心，那裡擁有眾多餐廳和商店，為居住者提供便捷的生活體驗。

作為昔日美國演藝巨星，桑瑪絲在電視連續喜劇「三人行」中飾演要角而聞名，除了演藝事業外，她還是一位歌手、暢銷作家，並躋身企業家領域，創立個人成功事業。她於2023年10月因罹患長達數十年的乳癌後不幸病逝，享年76歲。