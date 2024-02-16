科技業裁員 舊金山商辦租賃難回春

OpenAI去年舊金山完成的交易一度創造了「租賃興奮感」，但其他AI公司多仍處於草創期的小公司，且正減少他們的辦公室需求。(美聯社)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山最大的辦公樓房東預估，在科技業持續裁員 及削減成本下，今年不太可能看到租賃市場有太大改善。

BXP總裁林德(Douglas Linde)在最近一次營利電話會議中指出，傳統科技業的需求成長持續疲軟，而且續簽客戶中更多時候是在減少他們的租賃面積；西岸科技業的需求比我們期待的還要低，主因是過去的12至18個月中，有大量的科技業在裁員，而且這種情況仍在繼續。

BXP的前身為波士頓房地產 ，擁有Salesforce Tower和Embarcadero中心。去年BXP表示，商業地產處於衰退中，即使整個經濟並沒有出現衰退。

根據房地產經紀公司世邦魏理仕（CBRE）的數據，去年底舊金山的辦公室空置率近 36％，創下歷史新高。空置的辦公室可能會使舊金山市每年的房產稅收損失數百萬美元。

林德表示，由於西岸科技從業人員需求放緩，東岸包括私募股權和對沖基金公司等金融業從業人員需求增強，兩者之間存在著非常大的分歧。他認為，美國經濟可能不會陷入技術性衰退，但沒有人應該認為軟著陸會刺激辦公室使用人數的增加，「很難想像2024年租賃市場的吸納量會有任何顯著的增長」。

林德說，去年OpenAI和Anthropic在舊金山達成的兩筆交易創造了「租賃興奮感」，但其他人工智能公司主要是還是處於草創期的小公司，且正減少他們的辦公室需求。

林德表示，BXP正在與其租戶、已聲請破產保護的共享空間出租業者WeWork積極協商，修改舊金山三處物業以及布魯克林Dock 72項目的租賃合約。BXP預計，WeWork將縮減其辦公室面積，從而減少其每年3300萬美元的租金支付。去年，WeWork取消了位於BXP位於西雅圖的麥迪遜中心的租約。